Paixão por Kvaratskhelia trai georgiano em fuga: condenado por tentativa de homicídio detido à chegada a Nápoles, onde ia ver o compatriota

Khvicha Kvaratskhelia tem sido um dos maiores destaques da temporada do futebol internacional. Com 12 golos, 13 assistências e muitas fintas dançantes na época de estreia no Nápoles, o georgiano de 22 anos está a ser fundamental para que o clube do sul de Itália lidere confortavelmente a Serie A. A admiração pelo futebol do atacante nota-se no San Paolo e no seu país natal, mas essa paixão traiu, agora, um criminoso em fuga da justiça.

Narimanidze Irakli, georgiano de 38 anos, voou de Tiblissi para Nápoles, na quinta-feira, 2 de março, num dos muitos charters que fazem a ligação entre as duas cidades para levar pessoas que querem ver as exibições de Kvaratskhelia. No caso, o grupo ia assistir ao Nápoles - Lazio, de sexta-feira, que seria vencido pela equipa da capital por 1-0.

Mas Iralki estava em fuga desde que, em outubro de 2012, fora condenado a 10 anos de prisão efetiva, pela justiça grega, por tentativa de homicídio de dois cidadãos da Grécia. E, numa operação coordenada entre as polícias de Geórgia e Itália, foi detido, em execução de um mandado de captura europeu, pela polícia de fronteira do aeroporto de Capodichino, em Nápoles.

Kvara-mania pode levar à abertura de nota rota comercial direta

Narimanidze Irakli foi traído pela vontade em ver o futebol do mais relevante jogador da Geórgia em muitos anos. O homem que fugiu à justiça durante mais de 10 anos foi para Nápoles num voo charter, um dos muitos que levam georgianos para ver Kvaratskhelia, havendo até já empresas que fazem pacotes de turismo para acompanhar as viagens, aproveitando o interesse no craque dos partenopei.

A procura por ligações entre Tiblissi e Nápoles pode mesmo fazer com que, em breve, se crie uma rota direta entre ambas as cidades. Irakli Karkashadze, diretor da associação dos aeroportos da Geórgia, anunciou, à estação de televisão “Imedi”, que a criação de uma ligação aérea, em voo comercial, entre Tbilissi e Nápoles é uma “prioridade”, pela “enorme procura existente”. “Há dois ou três anos não tinha qualquer sentido falar nesta rota, mas agora sim. Estão negociações em curso e acredito que serão obtidos resultados positivos”, disse o responsável.