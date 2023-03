Neymar não joga mais esta temporada: PSG anuncia que brasileiro ficará de fora durante três a quatro meses

As lesões têm perseguido Neymar Júnior durante os últimos anos da carreira do brasileiro e, agora, o azar voltou a bater à porta do jogador. A 19 de fevereiro, na sequência de um lance com Benjamin André, do Lille, Neymar agarrou-se de imediato ao tornozelo direito, saindo do campo de maca. Devido ao historial de problemas do ex-Barcelona e Santos naquela zona, temeu-se de imediato uma paragem prolongada, que agora se confirma.

Em comunicado, o PSG anunciou que, devido aos “vários episódios de instabilidade” no tornozelo de Neymar nos últimos anos, o brasileiro fará uma “operação de recuperação ligamentar” no tornozelo direito. Os parisienses revelaram que o atacante estará entre três a quatro meses de fora da competição. Tendo em conta que a final da Liga dos Campeões, derradeiro encontro da época europeia, é a 10 de junho, significa que Ney não voltará a estar disponível em 2022/23.

FRANCK FIFE/Getty

A cirurgia será feita, nos próximos dias, em Doha. Inicialmente, os médicos do PSG optaram por tratar o problema de forma conservadora, mas decidiu-se agora submeter o jogador a uma intervenção cirúrgica.

Aos 31 anos, Neymar somou 18 golos e 16 assistências em 29 jogos na época pela equipa da capital.

Nos últimos anos, as lesões, particularmente no tornozelo, têm sido uma constante na carreira de um dos melhores jogadores da última década. Desde que chegou ao PSG, em 2017, Neymar já falhou mais de 100 encontros devido a problemas físicos.