Luís Castro alvo de tentativa de agressão no Sergipe-Botajogo, onde o árbitro foi agredido e a polícia de choque entrou no relvado

Nem uma semana depois dos indignados desabafos de Luís Castro, na sequência do Flamengo-Botafogo, por causa da presença da polícia de choque no relvado, o jogo da Taça do Brasil contra o Sergipe resultou em agressões e tentativas de agressões a árbitros e ao treinador português, uma situação resolvida apenas com a presença da polícia de choque. Resumindo a história: o Botafogo empatou, no último suspiro dos 9’ de compensação, na sequência de três cantos, por Adryelson, no Estádio Batistão, em Aracaju. O apito final inaugurou a desordem.

Ao rebuliço criado pelos futebolistas da casa juntou-se a intervenção do presidente do clube local, Ernan Sena, que deu um soco no árbitro. A seguir, o dirigente tentou fazer o mesmo ao árbitro auxiliar, que lhe acertou com a bandeira no rosto, deixando-o ensanguentado, conta o “Globo Esporte” (GE). Outros dirigentes do Sergipe entraram no relvado e assediaram Luís Castro, que foi protegido por seguranças e elementos do staff do Botafogo. O mesmo jornal revela ainda que, quando abandonava o relvado, uma caneca foi arremessada na direção do treinador português, que depois trocou razões com os dirigentes sergipanos.

“Infelizmente aconteceram coisas lamentáveis”, confirmou depois Luís Castro. “Depois, junto ao túnel, houve a tentativa de agressão, dois dirigentes do Sergipe insultaram-me. Não entendi, só fiz o meu trabalho, não fui mal-educado.”

Os vídeos que circulam na imprensa brasileira mostram ainda adeptos do Sergipe em campo numa atitude agressiva e a tentar agressões. Um desses adeptos tinha uma criança nos braços.

“CBF [Confederação Brasileira de Futebol], você é uma vergonha. O que ele fez aqui hoje foi uma safadeza”, disse o guarda-redes do Sergipe, Dida, sobre a federação brasileira de futebol e o árbitro, Bráulio da Silva Machado.

Também o governador de Sergipe fez queixas sobre a arbitragem e aquela eliminatória da Taça. “Eu espero que a Federação Sergipana de Futebol entre com uma representação contra a CBF”, declarou Fábio Mitidieri. “Eu sou torcedor do Botafogo, mas o que a gente viu aqui foi um roubo. Roubaram o futebol sergipano. É um escândalo. O Batistão estava bonito e não merecia isso. O Botafogo, pela sua grandeza, não precisa disso. Foi feio. É bom para o estado receber grandes equipas como o Botafogo, mas não precisava disso. Tirou o brilho do futebol, da Copa do Brasil e acho que diminuiu o tamanho do Botafogo com isso aqui.”

Sobre a partida, Luís Castro admitiu que foi “horrível” e que o Sergipe foi melhor do que o Botafogo “ao longo de todo o jogo”, com exceção para a parte em que os cariocas “sufocaram” a equipa da casa. “O Sergipe jogou melhor e merecia vencer o jogo. Quando perco, cumprimento todos, porque acho que o futebol é feito das relações que fazemos ao longo do caminho”, avisou.

O Botafogo garantiu a passagem à segunda ronda da Taça do Brasil, mas na quinta-feira à noite o futebol voltou a perder, com agressões, insultos, suspeitas e até crianças envolvidas nos desvarios dos adultos.

Este artigo acabará por começou, lembrando as palavras de Luís Castro há poucos dias. O treinador, na segunda época ao serviço do Botafogo, falou depois do encontro contra o Flamengo, no Maracanã, em que a sua equipa ficou reduzida a 9 e a polícia de choque chegou a entrar no relvado ainda antes de o jogo terminar. No final da partida, o português endureceu o tom.

“Faço a pergunta: assistimos a jogos em todos os continentes, há polícia em campo? Respondam-me!”, assim iniciou a reflexão sobre a temática na conferência de imprensa. “O Flamengo e o Botafogo estavam a ser vistos na Europa. Que imagem estamos a vender? Polícia de choque em campo!? Não cheguei aqui para mudar nada, só para fazer o meu trabalho. Mas como é possível um treinador ser empurrado pelos bastões da polícia para não falar com o árbitro? Sou assassino? Vou roubar o árbitro? Vou agredir? Mesmo que vá insultar, temos a justiça desportiva para aplicar os castigos. Não é espaço para polícia! É uma vergonha o que aconteceu.”

E assim terminou: “A CBF não deveria permitir polícia em campo. Passa a imagem de que somos selvagens e não somos”.

Voltando ao que aconteceu no Estádio Batistão, em Aracaju, ainda não foram conhecidas sanções e sentenças, que certamente serão uma questão de tempo.

O Botafogo vai defrontar o Brasiliense, no Rio de Janeiro, na segunda eliminatória da Taça do Brasil.