Marco Silva entre os nomeados para treinador do mês da Premier League

Os adeptos da Premier League estão a votar para eleger o treinador do mês de fevereiro. Entre os três nomeados está um português: Marco Silva, o técnico do Fulham.

Na corrida ao título de treinador de fevereiro estão também Antonio Conte, do Tottenham, e Erik ten Hag do Manchester United.

No mês passado, o Fulham, de Marco Silva, venceu o Nottingham Forest e o Brighton, e empatou com o Chelsea e Wolverhampton.

Neste momento, a equipa do português está em várias frentes. No campeonato ocupa o 7.º lugar, com 39 pontos os mesmos do Liverpool, ou seja, ainda em posição de apuramento para a Liga Europa.

Até à próxima segunda-feira, dia 6, os adeptos da liga inglesa podem votar e escolher um dos três.