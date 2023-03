“Isso não se faz, mister”: Mourinho terá aconselhado jogadores a simularem lesões num Roma-Lazio em sub-14

A carreira de José Mourinho descansa em cima de vitórias. Muitas. Ganhou fama como profeta assim que chegou ao FC Porto quando prometeu ganhar o campeonato no ano seguinte. Foi especial assim que chegou ao Chelsea e a lenda só cresceu daí para a frente. As palavras, ora felizes, ora infelizes, viviam como a sombra da glória. Esta semana, o treinador português teve mais uma daquelas atribuladas semanas que acumulou ao longo da sua trajetória no futebol.

Há poucos dias circulou um vídeo de José Mourinho, o atual treinador da Roma, a tirar fotografias com o plantel de sub-14 do clube. Os miúdos estavam a celebrar e o lado mais juvenil de Mourinho acompanhou. Estava orgulhoso. Ao lado estavam futebolistas como Paolo Dybala e Nemanja Matic. Os iniciados giallorossi acabavam de vencer o dérbi da cidade contra a Lazio.

Até aqui tudo certo, mas durante esta semana surgiu o outro lado do episódio, com o português e alguns jogadores que esperavam o treino no epicentro da história. Segundo o “Il Messaggero”, o treinador português terá exercido de adepto contra o eterno rival ao tentar distrair ou desconcentrar um jogador da Lazio quando este ia bater um penálti. Mourinho, diz ainda o periódico italiano, estava atrás da baliza e terá dito aos meninos da Roma para simularem lesões para perderem tempo.

Perante estas últimas indicações, o treinador da Lazio, Tobia Assumma, terá dito: “Isso não se faz, mister”. Como troco terá recebido um sorriso.

Esse incidente teve lugar no domingo e, apenas dois dias depois, José Mourinho voltou a estar no centro da polémica. O português trocou palavras com o quarto árbitro no Cremonese-Roma e foi expulso no início da segunda parte. A imprensa desportiva refere ainda que o técnico setubalense terá visitado o balneário dos árbitros para retomar o diálogo com aquele membro da equipa de arbitragem.

“Sou emocional, mas não sou maluco”, explicou-se o português depois da partida que ditou a derrota da Roma, impossibilitando os romanos de ultrapassarem a Lazio e de estacionarem em zona de Champions. “Se tive aquela reação é porque aconteceu alguma coisa. Eu preciso de saber agora se posso fazer algo do ponto de vista disciplinar.”

O português recebeu uma multa de 10 mil euros e uma suspensão de dois jogos, que a Roma tratará de recorrer para tentar reduzir para um. As próximas duas jornadas da Roma serão contra Juventus e Sassuolo.

Os argumentos de Mourinho continuaram: “Quero ver se há uma gravação do que ele me disse. Não quero entrar na questão de ele ser de Turim, que teremos de jogar contra a Juventus e ele quer-me fora do banco. Não quero entrar nisso. Quero entrar no facto de, pela primeira vez na minha carreira, um árbitro, e neste caso um quarto árbitro, ter falado comigo de uma forma inaceitável”.

Depois dos cartões vermelhos contra Atalanta e Torino, em setembro e novembro, esta foi a terceira expulsão de Mou nesta edição da Serie A.