Auditor brasileiro é acusado de xenofobia por dizer que os treinadores portugueses “querem marcar território” no país

António Oliveira está sentado, quase cercado por auditores do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná. O vídeo estanque, apenas de uma câmara fixa a apontar para a audição, começa com Rubens Dobranski a falar, introduzindo uma pergunta que pretende colocar ao treinador português:

“Parece que estão querendo marcar território. É o caso do treinador do Palmeiras, que chuta baldes de água, microfones, é sempre advertido com cartão amarelo. E, se não me engano, o senhor, quando chegou aqui ao Coritiba, não sei se foi na 4.º ou na 5.º rodada, foi suspenso por três cartões amarelos e já cumpriu essa pena, correto?”

O técnico, fitando-o com atenção, respondeu que sim, é “correto”. E o auditor prossegue com a sua interrogação: “O senhor não acha que está a ser muito reclamão com os árbitros aqui do Paraná?”. A pergunta a que chega arranca um pequeno riso de António Conceição, que tem de se virar para o microfone, desviando um pouco o olhar do auditor.

“Eu na vida não olho a culturas, a raças, a nacionalidades. Mas o doutor acabou de dizer que os portugueses estão a tentar marcar território, mas isso é uma opinião do doutor, não é a minha, respeito-a muito mas não é a minha, cada um é como cada qual. Não olho a religiões nem a cores, cada um tem a sua índole e educação. Eu tenho a minha e a minha forma de viver o jogo, estou no Brasil desde janeiro de 2020, este é o meu quarto clube e tenho orgulho enorme em ter representado os dois maiores clubes desta cidade”, responde o treinador português, de 40 anos, com o tom grave da sua voz.

Carecendo de maior contexto - o vídeo, gravado na quarta-feira, está editado, não revela o que foi dito e falado antes -, o auditor Rubens Dobranski ainda disse “nós também não” quando António Conceição explicava que não olha a nacionalidades, culturas ou raças.

Mas, esta quinta-feira, a Cáritas Brasileira Regional Paraná denunciou o auditor ao Ministério Público do país por xenofobia, crime previste na lei do Brasil, que pune “discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. Em breves declarações à “Globoesporte”, o visado explicou que “não houve a intenção de ofender nenhuma nacionalidade”.

A audição, que durou oito horas e teve vários intervenientes, deveu-se a uma briga registada num jogo do Campeonato Estadual do Paraná entre o Athletico Paranaense e o Coritiba, treinado pelo português - que seria absolvido. Ao todo, nove jogadores foram suspensos entre as duas equipas.

António Conceição, filho de ‘Toni’, histórico técnico do futebol português e campeão nacional pelo Benfica (como jogador e já no banco de suplentes), chegou ao Coritiba esta temporada, tendo apenas realizado 10 partidas. Passou pelo Athletico Paranaense entre 2020 e 2021, seguindo-se um período na equipa B do Benfica antes de orientar o Cuiabá, em 2022. A primeira experiência no Brasil aconteceu em 2020, quando foi adjunto de Jesualdo Ferreira no Santos.