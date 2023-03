Quo vadis, PSG? Enquanto o presidente é investigado por suspeitas de sequestro e tortura, Hakimi é acusado de violação

Desde 2011, ano de abertura das comportas dos euros, que o Paris Saint-Germain perder um jogo na Ligue 1 é um quase sacrilégio. Comprado pelo emir do Catar pelo dinheiro do fundo Qatar Sports Investment, o clube da capital francesa virou novo-rico e esbanjador, comprando jogadores por milhões em cada época desde então - em anos consecutivos, aliás, fixou as duas transferências mais caras da história, quando adquiriu Neymar por €222 milhões em 2017 e Kylian Mbappé, por €180 milhões, em 2018.

Portanto, quando registou três derrotas seguidas este mês nos jogos contra Toulouse, Marselha e Bayern de Munique (este para a Liga dos Campeões), as fundações da exigência a que o próprio clube se obrigou, de tudo ter de ganhar e dominar face ao investimento sem paralelo em França e pouco disputado na Europa, montaram uma espécie de crise à volta da equipa. Quem tem os dois craques já citados na companhia de Lionel Messi, Marco Verratti, Sergio Ramos, ‘Gigi’ Donnarumma, Nuno Mendes ou Achraf Hakimi é obrigado a tudo vencer. Não vencendo, isso passou a ser tema.

Mas, quando ganharam os últimos dois encontros do campeonato frente a adversários que lutam pela liderança - ao Lille (4-3) e Marselha (0-3) -, esses ares serenaram. Só que não foram mais do que uma acalmia prenunciadora de outro tipo de tempestade, esta a acontecer fora do relvado. De repente, notícias de sequestros, tortura e violação passaram a agitar a vivência do PSG.

Nasser Al-Khelaïfi está a ser investigado pela justiça francesa devido a uma queixa de ter sequestrado e torturado um empresário argelino. O “L’Équipe” noticiou, na terça-feira, que foi o próprio visado, Tayeb Benabderrahmane, a submeter o caso às autoridades: queixa-se de ter sido raptado no Catar, em janeiro de 2020, onde alega ter sido sequestrado e mantido contra a sua vontade durante seis meses, durante os quais terá sido torturado antes de ser enclausurado numa casa. “Estamos muito felizes por esta história estar finalmente a ser investigada”, disse, à agência “AFP”, um dos advogados de Benabderrahmane.

Para ser libertado, o empresário argelino terá sido obrigado a assinar um acordo de confidencialidade, de modo a não divulgar documentos descritos como “sensíveis”. O mesmo jornal indica que poderão ser gravações de conversas telefónicas entre Al-Khelaïfi, o emir do Catar e Jérôme Valcke, antigo secretário-geral da FIFA que perdeu o cargo após o escândalo de subornos e corrupção que varreu a entidade, em 2015. A estas suspeitas em torno do presidente do PSG vieram, depois, as dirigidas a Achraf Hakimi.

Também na terça-feira, o “Le Parisien” noticiou a queixa de uma mulher de 24 anos contra o lateral direito da equipa e semifinalista do último Mundial com a seleção de Marrocos, acusando-o de uma violação que terá ocorrido na casa da visada, localizada nos subúrbios de Paris, no último sábado. Pelas declarações da sua advogada, tanto Hakimi como o clube parisiense negam o sucedido. “As acusações são faltas e o PSG apoia o jogador, que negou veementemente as acusações. Ele está tranquilo e à disposição da justiça”, defendeu Fanny Colin.

Ambas as denúncias surgem numa altura em que o PSG, com os portugueses Danilo Pereira, Vitinha e Nuno Mendes no plantel, lidera o campeonato gaulês com oito pontos de vantagem sobre o Marselha. Na Liga dos Campeões, perdeu (0-1), em casa, a primeira mão dos oitavos de final contra o Bayern de Munique.