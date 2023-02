‘The Best’: as explicações de Alaba, os votos de Roberto Martínez e os que não existiram do capitão Ronaldo, que foi substituído por Pepe

A gala dos prémios The Best voltou a celebrar a Argentina, a campeã do mundo 36 anos depois, como o centro do universo futeboleiro: Lionel Messi, Emiliano Martínez, Lionel Scaloni e os adeptos do país foram escolhidos como os maiores do planeta. As subidas ao palco dos mui elegantes protagonistas e as palavras marcaram a noite, os sorrisos idem, assim como as homenagens ou as distinções que distinguem pessoas por feitos nobres.

A ressaca da festa é diferente, é sempre menos digna, com copos partidos, chão sujo ou indiferenças e questionamentos vários. Entre os vestígios procuram-se pistas avassaladoras de uma qualquer realidade ou surpresas que espetam como facas. Não são assim tão poucas as folhas com votos por parte de jogadores (capitão e representantes de seleção, selecionadores e jornalistas, haveria sempre algo por cutucar a curiosidade ou a insatisfação.

Depois de muitíssimos desabafos e críticas madridistas sobre os seus votos, David Alaba, capitão da Áustria, teve de navegar pela internet para escrever um comunicado a explicar-se. O canhoto votou em Lionel Messi, Karim Benzema e Kylian Mbappé. Ou seja, que um futebolista do Real Madrid meta alguém por cima de um colega assemelha-se a uma heresia. Que seja Messi talvez seja mais complicado…

“A seleção da Áustria escolheu os votos para este prémio como equipa, não fui eu”, pode ler-se numa publicação nas redes sociais. “Qualquer equipa está habilitada a votar e foi assim que fizemos. Todo o mundo sabe, e especialmente o Karim, o quanto o admiro e às suas exibições. Já o disse em várias ocasiões que para mim é o melhor avançado do mundo. Ainda é. Sem espaço para dúvidas.”

Mas há espaço para outras dúvidas. Um dos mistérios envolve a razão para Cristiano Ronaldo, que nao figurava nos 14 finalistas, não ter votado em representação de Portugal. Pepe, que no domingo celebrou o 40.º aniversário , assumiu a responsabilidade e votou em Mbappé, Luka Modric e Benzema, os dois últimos ex-colegas no Real Madrid.

O novo selecionador português, Roberto Martínez, escolheu Messi, Kevin de Bruyne e Mbappé. Já o anterior e novo líder da seleção polaca, Fernando Santos, votou em Mbappé, Messi e Robert Lewandowski, a estrela da Polónia. E há mais portugueses na lista. Rui Bento, selecionador do Kuwait, meteu a cruzinha nos nomes de Benzema, Mbappé e Messi. Já José Peseiro, da Nigéria, elogiou através do voto o futebol de Benzema, Messi e de Bruyne. Quanto a Paulo Duarte, da seleção do Togo, foi mais ousado: Mbappé, Mohamed Salah e Vinicius Jr.

A lista dos técnicos lusitanos continua: Hélio Sousa, treinador da seleção do Bahrein, escolheu Messi, Mbappé e Benzema; Orlando Costa, dos Barbados, votou em Messi, Mbappé e Modric; Rui Vitória (Egito) em Mohamed Salah, Messi e Mbappé; finalmente, Pedro Gonçalves, o selecionador de Angola que deu uma entrevista à Tribuna Expresso antes da última CAN, definiu Messi, Mbappé e Benzema como os melhores.

Uma das maiores surpresas morou nas escolhas de Luis de la Fuente, o selecionador espanhol que substituiu Luis Enrique, afastado depois de um Mundial desolador, no Catar. Os espanhóis caíram perante Marrocos, que seria o carrasco de Portugal. De la Fuente votou em Julián Álvarez, Jude Bellingham e Luka Modric. Um jornalista da “Marca” enfiou o nariz naquelas páginas para confirmar se havia mais alguém a votar no avançado do Manchester City como primeira escolha e encontrou outros três fiéis: Lloyd Palun, capitão do Gabão, Mogomotsi Mbtote, selecionador do Botswana, e Jan Sarker, um jornalista do Liechtenstein.

Os jogadores, em representação da sua seleção, também molharam a sopa. Lionel Messi votou em Neymar Jr., Mbappé e Benzema. Modric meteu as fichas em Benzema, Messi e Mbappé. Já o central do Brasil, Thiago Silva, escolheu Neymar, Messi e Benzema. Harry Kane, capitão inglês, decretou a grandeza eterna para Messi, Sadio Mané e Benzema. Hugo Lloris, o dono da braçadeira francesa, distinguiu Mbappé, Benzema e Messi. Já o guarda-redes da Alemanha, Manuel Neuer, admirou o jogo de Messi, Mbappé e do ex-companheiro Lewandowski. Leonardo Bonucci, o central italiano cuja seleção não esteve nos últimos dois Campeonatos do Mundo, não fugiu a Messi, Benzema e Modric. Finalmente, Sergio Busquets, médio que entretanto se despediu da seleção espanhola, votou em Messi, Lewandowski e Benzema.