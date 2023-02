Na noite de Alexia Putellas e, pela sétima vez, de Lionel Messi, os melhores do mundo, a essência do futebol apareceu no final

Com ternura, memória, lágrimas, assim se fez o raiar cerimonial da gala do ‘The Best’, nome cheio de pompa com que a FIFA encapsula a noite dedicada a distinguir indivíduos na modalidade onde, sozinho ou sozinha, não há quem ganhe. De fatiotas, gravatas, camisas e vestidos se encheu um auditório cujo palco coube, a abrir, a Fenómeno entre os Ronaldos. Mais anafado do que em outros tempos, Ronaldo Nazário de Lima recordou o mais saudado de saudade da noite, o ‘Rei Pelé’.

Quando o brasileiro que nos deixou a 29 de dezembro jogava “o mundo era um lugar ainda mais racista do que é hoje” e foi ele, um “atleta negro”, a tornar-se o “rei do desporto mais popular do planeta”, resumiu o amigo de coração na boca. Depois viria a mulher de Edson Arantes do Nascimento, que lhe agradeceu por dar Pelé ao mundo, e depois viria o grave na voz de Seu Jorge. A solenidade de só ele, ornamentado de gala e com o vermelho de um gorro na cabeça, uma guitarra e uma canção pintaram o momento da noite. “Olhar para a frente e nunca para trás”, foi repetindo no refrão.

Feita a homenagem, ouvidas ainda as palavras da boca Jairzinho que tinha os olhos a lacrimejar, vieram os galardões em ritmo acelerado - sem paninhos quentes, desprovidos de molenguices várias como é costume nestas cerimónias, a saltar a parte de chamar intervenientes ao púlpito para juntarem umas palavras inócuas. O primeiro prémio da noite calhou nas mãos de Mary Earps, eleita a melhor guarda-redes graças ao Europeu conquistado com a Inglaterra, a quem se juntou Emiliano Martínez, ganhador da congénere distinção pela conquista do Mundial com a Argentina. Foi mais uma pessoa a abandonar o microfone com os olhos encharcados.

Seguiu-se a distinção do polaco Marcin Oleksy, jogador de futebol amputado que se elevou com uma canadiana para marcar o espetacular golo do ano, votado por adeptos para levar o Prémio Puskas com ele. A senhora treinadora calhou a Sarina Wiegman, neerlandesa que levou a Inglaterra a culminar na Europa - pode ler a entrevista que deu à Tribuna Expresso, há uns anos - e coube a Lionel Scaloni ser o senhor técnico, depois de montar uma seleção que fez a Argentina rejubilar com a conquista do terceiro Campeonato do Mundo da sua história. Como de costume, pontificar em torneios de seleções é o atalho mais rápido para aterrar nestas distinções.

1 / 4 FRANCK FIFE/Getty 2 / 4 Joe Maher - FIFA 3 / 4 Brendan Moran - FIFA 4 / 4 FRANCK FIFE/Getty

O valor da vida elevou-se no prémio Fair-Play recebido, à distância, pelo georgiano Luka Lochoshvili, salvador de um adversário do Áustria de Viena caído inconsciente no relvado, impedindo-o de engolir a própria língua. E, findos dois breves espetáculos artísticos e conhecidos os onzes do ano - dê um pulo até ao fim do texto, com a certeza que por lá se deparará com um só português -, por fim se aniquilou o suspense amontoado ao longo de coisa de hora e quarenta minutos. Nos pontapés na bola do futebol que é um jogo de dois coletivos a verem qual é a melhor equipa, chegou-se à redutora elevação de indivíduos.

Pelo segundo ano consecutivo foi Alexia Putellas a receber o galardão. A capitã do Barcelona, admitindo a surpresa e falta de preparo para o discurso, porventura pela ausência dos relvados desde julho (ainda a recupera de uma tenebrosa lesão no joelho), agradeceu à família, à sua “gente”, às companheiras e a “toda a gente que trabalha no clube”. E a “todas as pessoas que estiveram” com ela “todos os dias” da sua vida, porque se confessou como “um pedacinho de todas com quem se [foi] cruzando ao longo do caminho”. Aos 29 anos, a espanhola falou com a sapiência de décadas de vida que ainda não tem após superar a norte-americana Alex Morgan e a inglesa Beth Mead, as outras finalistas.

Procedeu-lhe a previsibilidade do derradeiro dos prémios, não sem antes Gianni Infantino, vestido de fato e sapatilhas brancas, também ser o cicerone da entrega da distinção para o Melhor Jogador do Mundo. Aproveitou o suíço para, como fizeram aquando do prémio para a Melhor Futebolista, dar uma alfinetada de quem se sentirá picado - “e agora, oficialmente, a/o melhor do mundo” - por a “France Football” ser dona do seu nariz e entregar a sua Bola de Ouro separadamente. Entre 2010 e 2015 fizeram-no em conjunto, agora já não e, para 2022, a revista elegeu Karim Benzema como o melhor do ano. Fê-lo em outubro, antes do Mundial pelo qual a FIFA aguardou.

Esperou, portanto, por Lionel Messi, que recebeu das mãos do incomodado presidente da FIFA o troféu ‘The Best’. Pela sétima vez na carreira, o argentino é considerado o melhor do planeta pela entidade, engordando ainda mais o seu recorde. “É um prazer voltar a estar aqui entre os três melhores, com o [Karim] Benzema e o Kylian [Mbappé], que tiveram um ano grandíssimo”, começou por dizer, referindo-se aos outros recheios do pódio. “Quero agradecer aos meus companheiros, sem eles não estaríamos aqui - eu, o Emiliano e o Scaloni, é um reconhecimento a todo o grupo pelo que fizemos. Este ano foi uma loucura para mim, conseguir o meu sonho depois de tanto o buscar, lutar e insistir. Foi o mais maravilhoso que me aconteceu na carreira”, completou, naturalmente aludindo ao Mundial que o iludiu e lhe fugiu até aos 35 anos.

A noite encerrou com tímidos gritos da plateia, decibéis certamente argentinos pela cantiga nas vozes, e o som de um bombo a ser tocado sem ordem: era o de Carlos “El Tula” Pascual, octogenário adepto da Argentina que desde 1974 não falha um Campeonato do Mundo (foram 13) ou Copa América com o seu instrumento de percursão. Foi ele, em representação da figura coletiva dos adeptos argentinos, quem recebeu o Fan Award. Foi ele a única pessoa que pisou o palco ‘à civil’, vestido informalmente, cheio de adereços da sua seleção, que discursou como quem dialoga com quem lhe venda um choripán nas ruas de Buenos Aires.

Com o som de um adepto de gema, cheio de alma e folclore do que é viver para o futebol, a carregar o mesmo bombo que lhe ofereceram em 1971, terminou a cerimónia da FIFA que se foca no jogador antes da equipa. Mas é nele, e noutros tantos como ele, onde está a essência do futebol.

Gareth Cattermole - FIFA

Os prémios da gala ‘The Best’:

Melhores Guarda-Redes: Mary Earps (Manchester United e seleção inglesa) e Emiliano Martínez (Aston Villa e seleção argentina)

Prémio Puskas: Marcin Oleksy (jogador amputado)

Melhor Treinadora: Sarina Wiegman (selecionadora de Inglaterra, vencedora do Europeu)

Melhor Treinador: Lionel Scaloni (seleção argentina)

Prémio Fair-Play: Luka Lochoshvili (Cremonese/Wolfsberger)

FIFA Fan Award: Adeptos da seleção da Argentina

Melhor Jogadora: Alexia Putellhas (Barcelona - Espanha)

Melhor Jogador: Lionel Messi (PSG - Argentina)

Equipa Feminina do Ano: Christian Endler (Lyon -Chile); Lucy Bronze (Barcelona - Inglaterra), Mapi León (Barcelona - Espanha), Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra) e Wendie Rénard (Lyon - França); Alexia Putellas (Barcelona - Espanha), Keira Walsh (Barcelona - Inglaterra) e Lena Oberdorf (Wolfsburgo - Alemanha); Alex Morgan (San Diego Wave - EUA), Sam Kerr (Chelsea - Austrália) e Beth Mead (Arsenal - Inglaterra).

Equipa Masculina do Ano: Thibault Cortouis (Real Madrid); Achraf Akimi (PSG), João Cancelo (Manchester City) e Virgil Van Dijk (Liverpool); Kevin de Bruyne (Manchester City), Luka Modric (Real Madrid), Casemiro (Real Madrid/Manchester United); Lionel Messi (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid) e Erling Haaland (B. Dortmund/Manchester City).