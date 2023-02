Há €2,6 mil milhões de Abramovich vindos da venda do Chelsea para ajudar a Ucrânia. Quase um ano depois, estão congelados num banco

As sanções do governo britânico estavam iminentes, já eram notícia, então Roman Abramovich, chorudo milionário que, em 2003, comprara o Chelsea e um oligarca russo com badaladas ligações a Vladimir Putin, decidiu, primeiro, afastar-se da gestão do clube e, depois, colocá-lo à venda. Logo garantiu, em comunicado, que as receitas da endinheirada venda iriam para uma fundação que “ajudaria todas as vítimas da guerra na Ucrânia”. Em maio do ano passado, acabaria por vender o Chelsea a um consórcio liderado pelo norte-americano Todd Boehly a troco de €4,9 mil milhões.

A tal fundação, de facto, foi estabelecida e existe, mas o dinheiro destinado às vítimas da guerra provocada pela invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia - iniciada faz um ano, esta sexta-feira - está parado numa conta bancária. Escreve o “The Times” que €2,3 mil milhões estão congelados devido a sanções aplicadas pelo Reino Unido e a União Europeia, sem precisar ao certo que tipo de burocracias está a impedir que o dinheiro chegue a instituições humanitárias.

Trata-se de algo “muito complexo” a nível “internacional”, disse Mike Penrose, antigo chefe da delegação britânica da UNICEF ao mesmo jornal, que cita fonte não identificada para realçar que o processo está “perto” da conclusão. Como tal, uma milionária soma está parada há quase um ano enquanto Roman Abramovich, que não tem qualquer palavra a dizer em relação a este dinheiro, tem iates a boiar em águas turcas, no Mar Negro, viu 12 propriedades de luxo serem arrestadas pelo governo francês e cerca de outros €6,1 mil milhões da sua fortuna congelados em Jersey, uma ilha britânica que serve de paraíso fiscal.

Entretanto, as notícias têm colocado Abramovich como um mediador entre líderes russos e ucranianos durante o conflito. O “The Times” recorda como o oligarca, que entre 2003 e 2022 conquistou 17 títulos enquanto patrão do Chelsea, participou nas negociações para a libertação de cinco prisioneiros de guerra na Rússia - britânicos que viviam no leste da Ucrânia e juntaram-se às suas forças militares quando o conflito começou. Em setembro, a então ainda primeira-ministra britânica, Liz Truss, confirmou a sua libertação: “Estão a regressar a casa após meses de incerteza e sofrimento para eles e as suas famílias”.