UEFA pede “desculpas sinceras” aos adeptos do Liverpool pelos incidentes na final da Liga dos Campeões e anuncia “mudanças operacionais”

O relatório liderado por Tiago Brandão Rodrigues, antigo Ministro da Educação, culpou a UEFA pelos incidentes ocorridos na final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Real Madrid, em Paris, tendo também apontado o dedo às autoridades francesas. Ora, na sequência do trabalho da comissão independente que investigou o sucedido no Stade de France, houve vozes a pedirem a demissão de Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, mas de Nyon não chegam cabeças rolantes, mas sim promessas de mudança.

A UEFA reuniu-se, em Liverpool, com associações de adeptos dos reds, bem como entidades que representam fãs de futebol a nível europeu. Nesse encontro, Theodore Theodoridis, secretário-geral da UEFA, expressou as suas “desculpas sinceras”, em nome da entidade máxima do jogo no continente, aos adeptos do clube inglês, que foram, inicialmente, culpabilizados pelo caos na final de Paris. De acordo com o relatório liderado por Tiago Brandão Rodrigues, essa foi uma maneira de as autoridades lavarem as suas mãos do sucedido.

A UEFA sublinhou, ainda, um “compromisso” para colocar em prática “todas as recomendações” do documentário publicado na semana passada. Esses procedimentos terão em vista “melhorar a segurança e a experiência em eventos futuros”.

No relatório, menciona-se a data de 8 de maio como momento para que a UEFA tire conclusões para o futuro. Ora, a entidade promete ser mais breve do que esse prazo.

Nas próximas semanas, a UEFA promete “continuar o diálogo com associações de adeptos” para “implantar mudanças operacionais em resposta ao relatório”, apresentando essas modificações antes de 8 de maio.