O génio de Mbappé e Messi suaviza a crise do PSG e penaliza o belo Lille de Paulo Fonseca e André Gomes

Afinal, o dinheiro traz felicidade. Nem que seja por um dia, por um começo de tarde, por uma vitória. Talvez o dinheiro não traga ao PSG coerência no projeto, estabilidade, capacidade de montar um plantel verdadeiramente equilibrado, que não se pareça a uma criança a jogar um simulador de computador.

Talvez o dinheiro não traga paz a um clube em que Mbappé manda, Neymar dança, Messi resigna-se, Luís Campos tenta colocar ordem e Galtier parece o elo mais fraco, tudo visto pelos donos disto tudo, que não sabemos se estão verdadeiramente preocupados com uma vitória ou um empate na 24.ª jornada da Ligue 1. O que importa isso comparado com ter mais poder, mais influência, deter outro mega cartaz publicitário num dos maiores clubes europeus?

Mas, nem que seja por um dia, o dinheiro traz felicidade. E ameniza a crise. O Lille de Paulo Fonseca é tudo o que o PSG não é — equilibrado, bem trabalhado, com cada peça a multiplicar o valor do coletivo —, mas não tem Messi nem Mbappé, pequeno grande pormaior. Aos 87', os visitantes venciam por 3-2 no Parque dos Príncipes. Luís Campos já tinha descido da tribuna para a beira do relvado e parecia um homem fora de controlo. Mas o pormaior entrou em campo.

Mbappé empatou, Messi fez o 4-3 num livre que já vimos mil e uma vezes, a rotina do extraordinário na vida do argentino. Após perder consecutivamente com Marselha, Mónaco e Bayer, o PSG volta a sorrir. Nem que seja por uns dias, que vem aí a visita a Marselha, fundamental na luta pela Ligue 1, e a ida a Munique, onde é preciso ganhar para continuar na discussão pelo objetivo que o dinheiro, o tal que traz felicidade momentânea mas não coerência para o longo prazo, tanto procura.

Com Vitinha e Nuno Mendes de início de um lado e Tiago Djaló, Nuno Mendes e André Gomes de início do outro, os 20 minutos iniciais foram uma avalanche de futebol dos locais. Quando se juntam Messi, Neymar e Mbappé é possível esquecer os problemas do clube e as fragilidades do coletivo. Se a coisa flui, ficamos com a ideia de um PSG imbatível, de uma junção de poder que parece a união de super-heróis numa missão que não falhará.

Mbappé fez o 1-0, num golaço em que junta a velocidade e à técnica àquele espírito de missão com que parece que se move num campo. Neymar fez o 2-0, num lance que teve a inteligência de Messi a deixar a bola passar e assistência de Vitinha. Pelo meio, Fonte saiu lesionado.

Mas o Lille foi a Paris mostrar a sua qualidade. Sem um plantel com a qualidade invididual de, por exemplo, um Marselha, Paulo Fonseca montou no norte de França uma equipa que olha para os lugares europeus potenciando gente tecnicamente refinada, que talvez já não estivesse em grandes momentos da carreira. Cabella tricota, André Gomes domina. O médio português assistiu Diakité para o 2-1 antes de Nuno Mendes sair lesionado, nova contrariedade para o jovem lateral.

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Getty

A segunda parte começou com nova lesão do PSG, desta feita Neymar. Ver o brasileiro sair de maca e a chorar começa a ser uma imagem tristemente familiar, a qual se voltou a repetir.

Com o passar dos minutos, a proposta do Lille foi-se impondo. Juntando a qualidade de André Gomes, Angel Gomes e Cabella à agressividade de Bamba e Jonathan David, a reviravolta chegou. Aos 58', de penálti, David fez o 2-2.

Aos 69', num dos melhores lances da partida, André Gomes rodou e levantou a cabeça. O médio teve uma tarde em que nos recordou daquele jovem que Jorge Jesus lançou em Camp Nou, do líder do Valencia de Nuno, do campeão da Europa que chegou ao Barcelona. Levantou a cabeça e serviu Bamba para o 3-2, o melhor lance da tarde para um jogador que protagonizou uma das melhores exibições dos últimos anos da sua carreira.

A perder, os alarmes voltaram a soar no PSG. Perder quatro jogos seguidos seria um desastre. Luís Campos saiu da tribuna e veio para o banco, ora reclamando com dirigentes da Ligue 1, ora gesticulando para o relvado, qual adjunto de Galtier que parecia fazer sombra ao técnico. Era a imagem do desespero: o dirigente louvado pela visão e atuação no mercado num gesto de pura emotividade, sem o tal controlo e planeamento que lhe são reconhecidos. Os vícios do PSG ali representados.

Danilo Pereira entrou, mas os locais nunca pareceram ter um plano em marcha para tentar o triunfo. Mas entraram em campo os craques. O dinheiro trouxe a felicidade no meio do caos.

Mbappé empatou. O Lille tinha espaço para atacar e pareceu que, com outra agressividade, poderia chegar ao 4-3. Mas os 94' houve um livre à entrada da área.

Messi até estava a fazer uma exibição apagada, algo desligada, longe da conexão emocional do Catar. Mas ali, naquele momento, vê-lo à frente da bola, olhando para a barreira, trouxe uma sensação de inevitabilidade para o relvado. Nenhuma força cósmica poderia evitar aquele desfecho. Remate, poste, golo. 4-3 e festejos eufóricos do PSG.

A crise foi suavizada, o dinheiro trouxe felicidade momentânea. Para chegar à felicidade a longo prazo, à estabilidade, é preciso muito mais. Das visitas a Marselha e Munique desenhar-se-á boa parte da época do PSG.