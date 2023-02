Tarde infeliz para os portugueses na Premier League: City (apesar de golaço de Bernardo) empata, Chelsea e Wolverhampton perdem

Houve, nas temporadas recentes, épocas em que o Manchester City foi de uma fiabilidade à prova de bala, uma equipa brotada das ideias de Guardiola e ajudada pelo financiamento de Abu Dhabi. Capaz de navegar pelas águas do futebol inglês com segurança, o clube que tem um navio no emblema venceu quatro das últimas cinco edições do campeonato, conseguindo fazer 100 pontos em 2017/18, 98 em 2018/19 ou 93 na passada campanha. Mas este ano, apesar de os cityzens continuarem a ser, obviamente, dos melhores coletivos do mundo, a normalidade tem sido a irregularidade.

Após vencer, em Londres, o Arsenal, assumindo a liderança da tabela, os homens de Pep não foram além do empate (1-1) na deslocação a Nottingham para defrontar o Forest. Antes do desafio, quando os gunners estavam a perder com o Aston Villa, pensou-se que o momento seria mesmo de viragem na narrativa na luta pela Premier League, mas a equipa de Arteta deu a volta e, pouco depois, os bicampeões em título tropeçaram. Com o City com mais uma jornada realizada, é o Arsenal que está dois pontos à frente.

Com Rúben Dias e Bernardo Silva em campo durante todo o desafio — o canhoto voltou a ser uma espécie de falso lateral-esquerdo, defendendo na esquerda e centrando depois a sua posição, numa função de jogador total —, o City esteve quase sempre por cima, mas pagou cara a falta de pontaria. Rodri e Bernardo foram dos primeiros a ameaçar o 1-0, que chegaria mesmo aos 41'.

Após passe de Grealish, Bernardo Silva rematou com força e violência, de primeira, batendo Keylor Navas. Foi o terceiro golo do internacional português na Premier League 2022/23.

No entanto, os visitantes abusaram do desperdício, não materializando no marcador a sua superioridade. Haaland, que voltou a parecer um corpo algo estranho na engrenagem do City, teve um duplo falhanço algo caricato no segundo tempo.

Aproveitou o Forest, de regresso à Premier League. Após um começo de época de maus resultados, um dos clubes da Europa que mais contratou nos últimos meses tem vindo a melhorar e chegou ao empate aos 84'. Chris Wood, o avançado internacional pela Nova Zelândia, fez o 1-1 final.

1 / 4 Catherine Ivill 2 / 4 JUSTIN TALLIS 3 / 4 JUSTIN TALLIS 4 / 4 JUSTIN TALLIS

Em Londres, o Chelsea agravou a sua crise. Apesar do investimento milionário dos novos donos, os blues só venceram dois dos 11 jogos que se seguiram ao Mundial, estando no 10.º lugar depois da derrota contra o Southampton, último classificado da Premier League.

João Félix foi titular e fez a totalidade do embate, mas esteve discreto. Com o jovem espanhol Ruben Selles no banco dos visitantes como interino, foi um livre de James Ward-Prowse a decidir a contenda.

Em cima do intervalo, o capitão do Southampton fez uso de uma especialidade em que é dos melhores do mundo. Foi a 17.ª vez que o médio marcou de livre na Premier League, ficando a um golo do recorde de golos feitos desta forma na prova, na posse de David Beckham.

No segundo tempo, Potter foi fazendo mexidas no Chelsea, mas a equipa, apesar de várias oportunidades claras, não marcou. Os londrinos só fizeram um golo nos últimos cinco jogos.

GLYN KIRK/Getty

Também por 1-0, em casa, perdeu o Wolverhampton frente ao Bournemouth. Lopetegui lançou José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Matheus Nunes de início, entrando Daniel Podence no segundo tempo, mas os lobos não conseguiram a terceira vitória seguida e volta a aproximar-se das posições de descida. Um golo de Tavernier, aos 49', fez a diferença.

Em sentido inverso, Marco Silva e João Palhinha deram sequência a uma grande Premier League por parte do recém-ascendido Fulham. Os londrinos venceram, fora, o Brighton, por 1-0, levando a melhor sobre um dos melhores conjuntos do campeonato.

Com Palhinha a titular e Cédric como suplente não utilizado, foi o israelita Manor Salomon, aos 88', a dar os três pontos aos visitantes. O Fulham está num fantástico sexto lugar da Premier League.