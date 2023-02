No azar de Emi Martínez está o regresso do sorriso à cara de um Arsenal que deu provas de vida na luta pela Premier League

Apenas um ponto nas últimas três jornadas. Uma derrota em casa contra o City e o adeus à liderança. A sensação de que para ganhar uma liga a uma equipa de Guardiola é preciso ser perfeito. Subitamente, o otimismo e alegria foram-se embora do Arsenal, dando lugar ao pessimismo e ideia de oportunidade desperdiçada.

Ao minuto 93', havia 2-2 no Aston Villa - Arsenal, mais um embate complicado para agravar o momento dos londrinos. Do outro lado estava Unai Emery, o antigo dono do banco do Emirates. Mas, subitamente, o sorriso voltou, o entusiasmo regressou, o momento em que tudo corria mal tornou-se num redobrar da ambição de chegar, 19 anos depois, ao título.

Jorginho, à entrada da área, rematou com a alma. Na panóplia de recursos com bola do médio está o passe certo, preciso, ponderado, não propriamente o tiro que aspira a míssil. Mas assim foi, bum, na barra. Depois do impacto com a trave, a bola foi, caprichosamente, bater em Emi Martínez, o campeão do mundo que outrora foi um crónico emprestado do Arsenal. 3-2, que ainda se tornaria em 4-2 depois de, com o argentino a subir para rematar um canto, a pausa e precisão de Fábio Vieira encontrar Martinelli, que festejou ainda antes de marcar. Voltou a alegria ao lado vermelho do norte de Londres.

Com Tom Hanks nas bancadas, apoiando o clube detido pelos homens que querem investir no Vitória de Guimarães, a equipa de Birmingham entrou praticamente a ganhar. Aos 5', a velocidade e potência de Watkins surpreenderam a defesa do Arsenal, com o avançado a bater Ramsdale. Na resposta, Saka, que pode jogar melhor ou pior mas parece estar sempre ligado à corrente, com aquele sorriso de quem desfruta de estar num relvado, empatou.

Uma visita a Villa Park é uma viagem às tradições do futebol inglês, passando o parque que antecede o estádio e vendo os leões que o guardam, as referências à Taça dos Campeões Europeus conquistada, as marcas de um tempo em que em Birmingham se discutia com os grandes de Londres, Manchester ou Liverpool. O golo de Coutinho, aos 31', foi uma homenagem a essa grandeza, sobretudo na assistência sem tocar na bola que Buendía fez.

Nick Potts - PA Images/Getty

A segunda parte chegou com a tal ideia de desgaste, de momentum perdido para o Manchester City. Mas entrou em campo o espírito lutador deste Arsenal, que não se rendeu ao mau momento. Aos 61', de um canto bem trabalhado a bola chegou a Zinchenko, que atirou para o 2-2.

Todos os medos e fantasmas, porém, chegaram aos 77'. Após roubo de Nketiah em zona muito subida, Ødegaard, com tudo para marcar dentro da área, atirou ao lado. O fino e requintado norueguês atirou-se ao chão, de mãos na cabeça, lamentando o falhanço. Logo lhe seguiu Saka. Por instantes, deu a ideia de que este seria o momento “escorregadela de Steven Gerrard” nesta luta pelo título para o Arsenal.

Até que chegou o tal remate de Jorginho, a infelicidade de Dibu Martínez, o festejo eufórico do Arsenal. Ainda deu tempo para o 4-2, de Martinelli, num lance em que Fábio Vieira provou que, mesmo na loucura do minuto 98 e na tendência de tomar decisões precipitadas com o guardião rival fora da baliza, é possível ter critério e magia, qualidade na decisão e no passe. O Arsenal continua a sonhar.