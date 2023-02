Homem mais rico do Reino Unido e filho de um ex-primeiro-ministro do Catar formalizam propostas para comprar o Manchester United

O Raine Group, o banco de investimento responsável pelo processo de venda do Manchester United, definiu as 22h00 de sexta-feira como data limite para a formalização de propostas para a compra do clube inglês. E há, pelo menos, dois interessados de peso em adquirir o emblema detido pela família Glazer.

Sir Jim Ratcliffe, o homem mais rico do Reino Unido, oficializou a sua intenção, bem como Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani, filho de um antigo primeiro-ministro do Catar e presidente de um dos principais bancos do país do Médio Oriente, o QIB. Segundo a “BBC”, são ainda esperadas “pelo menos” duas propostas de candidatos dos Estados Unidos da América, havendo ainda a hipótese de a Arábia Saudita também entrar na corrida.

Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani descreve-se como um adepto dos red devils que quer fazer a compra através da Nine Two Foundation, que deve o seu nome à famosa Class of 92, geração de jogadores do clube composta por Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham ou Gary Nevile. “A oferta pretende devolver o clube às suas glórias passadas. Queremos investir nas equipas de futebol feminina e masculina, no centro de treino, no estádio e demais infra-estruturas”, lê-se em comunicado.

À “Sky Sports”, fontes próximas de Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani sublinharam que se trata de uma oferta privada, sem ligação com o Estado do Catar nem com a Qatar Sports Investment, subsidiária do fundo soberano do país do Médio Oriente que detém o PSG ou 21,67% do Sporting de Braga.

O outro conhecido candidato a deter um dos mais históricos clubes do mundo é Jim Ratcliffe, o homem mais rico do Reino Unido. De 70 anos, é o fundador da INEOS, uma multinacional ligada à indústria química.

A INEOS é um dos principais investidores no desporto a nível global. Detém uma das principais equipas de ciclismo do mundo, a INEOS Grenadiers, e, no futebol, o Nice, da Ligue 1, e o FC Lausanne-Sport, da Suíça. Detém, também, uma percentagem da Mercedes, na Fórmula 1.