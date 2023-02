Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto, encontrado morto debaixo dos escombros do prédio onde vivia na Turquia

Mais de uma semana depois do forte sismo que abalou a Turquia, o corpo do futebolista ganês Christian Atsu foi encontrado debaixo dos escombros do edifício onde vivia, na cidade de Hatay, revelou o agente do jogador.



"O corpo sem vida de Atsu foi encontrado debaixo dos escombros", afirmou aos jornalistas o agente Murat Uzunmehmet, citado pela Reuters.

O antigo jogador do FC Porto tinha um voo marcado para deixar a cidade após o jogo de domingo do Hatayspor com o Kasimpasa para a liga turca, em que o ganês marcou o golo da vitória, mas acabou por ficar. Horas depois, o forte terramoto de magnitude 7.8 abalou o sul da Turquia e o norte da Síria, provocando dezenas de milhares de mortos.



Atsu foi jogador do FC Porto entre 2009 e 2013, tendo sido emprestado ao Rio Ave em 2011/12. Depois de passar por Inglaterra, Espanha, Países Baixos e Arábia Saudita, chegou este à Turquia, para integrar o Hatayspor.