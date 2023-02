Os oito fatores que quase “levaram a uma desgraça” na final da Liga dos Campeões em Paris

O relatório da comissão independente liderada por Tiago Brandão Rodrigues, antigo ministro da Educação à altura com a tutela do desporto, deixa clara a responsabilidade da UEFA nos acontecimentos da final da Liga dos Campeões de 2022, em Paris, uma culpa partilhada com as autoridades policiais francesas que não acautelaram a presença de um largo número de adeptos, que se aglomeraram numa das entradas do Stade de France.

UEFA e autoridades francesas apressaram-se a distribuir culpas pelos adeptos do Liverpool, mas a comissão independente concluiu que estes foram as grandes vítimas da falta de organização da UEFA, que delegou as questões de segurança a outras entidades, demitindo-se de responsabilidades e esvaziando o seu próprio departamento de segurança, para mais num evento num estádio em que já se haviam registado problemas na final da Champions de 2006. A polícia, por seu turno, apostou numa visão securitária e não de segurança, olhando para os adeptos do Liverpool como “ameaças significativas à ordem pública”, uma falácia que o relatório desmontou.

Charlotte Wilson/Offside

No longo documento, a comissão aponta e sintetiza o que diz serem os “oito fatores que quase levaram a uma desgraça” nas imediações do Stade de France.

- Em primeiro lugar, o grupo de trabalho refere que um "desproporcional número de adeptos do Liverpool” foram levados a chegar ao estádio através da estação “Stade de France: Saint-Denis” em comparação com outros eventos desportivos no local - uma greve no dia da final significou que apenas uma de duas linhas para o local estava disponível;

- Uma “deficiente” planificação da rota entre a estação e o estádio levou a polícia a dirigir “demasiadas pessoas” para o estádio através da entrada 3 do Perímetro de Segurança Adicional;

- “Deficientes mecanismos de acesso” a essa entrada 3, que é conhecida por ter uma zona que afunila para uma estreita passagem até aos torniquetes. Os acessos até essa entrada também são estreitos e com tendência a criar congestionamento de pessoas;

- O uso de “duas formas de bilhética”, digital e física, sem acautelar o fluxo de entrada no estádio;

- Problemas nos torniquetes, que levaram a falhas “no fluxo de entrada no estádio em segurança”;

- “Atividades de grandes grupos de locais”, alguns deles “envolvidos em ataques a adeptos” e que tentaram “entrar nos perímetros e torniquetes para entrar no estádio”, algo que a polícia não conseguiu controlar;

- “O uso de gás lacrimogéneo e gás pimenta em espaço confinado”;

- A falta de um “plano de contingência”. O relatório diz que não havia “plano B quando as coisas começaram a correr mal”

No final do relatório, a comissão deixa 21 recomendações para a UEFA, que passam, entre outros, por criar “mecanismos internos de compliance” no organismo e a obrigação de todos os envolvidos em futuras organizações adotarem as recomendações da Convenção do Conselho da Europa sobre segurança em jogos de futebol e outros desportos, que curiosamente foi batizada como “Convenção de Saint-Denis”.

A comissão pede ainda, neste ponto, que nenhum adepto chegado a uma cidade organizadora sem bilhete seja tratado como “um problema de ordem pública” mas sim como “um turista que está a viajar para fazer parte de um festival”. Isto depois do relatório provar que não têm razão de ser as alegações da organização de que os problemas à entrada do estádio haviam sido causados por adeptos sem bilhete ou com bilhetes contrafeitos não têm razão de ser, já que os números nestes dois quesitos em Paris não foram muito diferentes dos casos detetados em outras finais de Liga dos Campeões.

O relatório recomenda também que as questões de segurança e serviços devem ser da responsabilidade primária do departamento de segurança da UEFA. Outras das orientações do documento instigam a UEFA a adotar “o mais rapidamente possível” bilhetes digitais para finais de Liga dos Campeões e a otimizar “a comunicação com os adeptos, usando todas as plataformas possíveis”. A comissão diz ainda que a Football Supporters Europe, que representa os interesses dos adeptos de futebol ao nível europeu, “deve ser envolvida” nas organizações desta magnitude.