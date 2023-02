O Rangers fez um golo na Escócia e, em troca, o treinador ordenou a equipa a deixar os enfurecidos adversários marcarem logo a seguir

A olho nu, Malik Tillman portou-se como um exemplar futebolista. Um adversário fez um lançamento lateral, outro recebeu a bola, desleixou-se ao segundo toque, adiantou-a mais do que pretendia e logo apareceu o jogador do Glasgow Rangers com o seu frenesim de pressão, armado em ladrão. Tillman desarmou o adversário e zarpou em direção à área, onde sentou o guarda-redes com uma finta ambidestra, enganou outro com uma simulação e fechou o golo que de imediato precipitou um pequeno motim.

De pronto os jogadores do Partick Thistle cercaram-no. Malik Tillman caiu ao primeiro empurrão enquanto ouvia das boas e alguns adversários apontavam os braços para o lado oposto do campo, refilando com homónimos e árbitros. A revolta prolongou-se durante uns minutos, o cartão amarelo espreitou bolsa fora do árbitro e no resultado lia-se 2-1 para o Rangers quando a bola parou a meio-campo. Nem 10 segundos demoraria a mudar para 2-2 fruto de uma compensatória inação.





Scott Tiffoney saiu a trote com a bola, nenhum jogador do Rangers lhe saiu ao caminho e só na área o guarda-redes ainda esboçou uma tímida reação para o jogador do Partick Thistle se ter que desviar de alguém para marcar o golo que o deixaram marcar. O grave tom dos apupos dos adeptos caseiros no Ibrox Stadium ainda se ouvia quando Ian McCall, treinador dos visitantes, se acercou de Michael Beale e lhe deu um aperto de mão, agradecendo a veleidade do gesto perante o cabisbaixo dos seus jogadores.

O técnico do lado azul e protestante de Glasgow ordenou a equipa que abrisse a auto-estrada para o golo porque os adversários iam devolver a bola quando Malik Tillman se apressou a ir roubá-lo, apanhado-os desprevenidos. “Acho que ele não sabia bem o que estava a acontecer, apesar reagiu ao lançamento lateral”, defendeu James Tavernier, capitão do Rangers, opinando que o clube tem “elevados valores” e deixar o Thistle empatar a partida logo a seguir “foi a coisa certa a fazer”.

A explicação mostra como o fair-play não é treta alguma, como alguns dizem: pouco antes do tal lançamento lateral, Malik Tillman caiu no relvado, queixou-se de dores e o Rangers colocou a bola fora de campo para que o jogador fosse assistido. O Partick Thistle ia devolver o gesto quando o mesmo futebolista se apressou a roubar o adversário como se nada fosse. “O Malik estava no chão quando atirámos a bola para fora, não viu. Estava completamente despercebido da situação e até falei com o meu banco de suplentes para ter a certeza que eles tinham interpretado o mesmo”, começou por explicar o técnico do Rangers.

Michael Beale detalhou que perguntou ao “fantástico jogador” que “nunca fez batota na vida” para o confirmar. Classificou a decisão de abrir alas ao golo do empate como “o gesto certo a fazer”, assegurando que o Rangers “não precisa” de marcar golos como Malik Tillman o fez “para bater o Partick Thistle em casa”. Vinte minutos depois, a vitória seria deles: 3-2 e sobrevivência na Taça da Escócia, já sem um golo matreiro à mistura.