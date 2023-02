É melhor chamar Rashford

Se na quarta-feira, em jogo para acertar calendário da Premier League, o Manchester United se viu obrigado a ir atrás do prejuízo, virando um 2-0 para o Leeds para um 2-2 já na 2.ª parte, este domingo o cenário foi distinto.

Do lado do Leeds, um jogo um pouco à imagem do que tem sido a temporada dos de Yorkshire: muita criação e muito desperdício. Mas sempre a criar muitas dificuldades à equipa de Erik ten Hag, um pouco adormecida num jogo importante para não perder de vista Arsenal e Manchester City no topo da tabela.

Com Casemiro e Eriksen indisponíveis e Bruno Fernandes e Diogo Dalot nos titulares, o início de jogo foi animado, com o Leeds a ganhar ascendente principalmente na 2.ª parte. Da parte do United, seria mesmo do potente remate de Dalot que surgiria uma das únicas oportunidades, um tiro à barra aos 63’.

Com a equipa em ponto morto, Ten Hag baixou o gigante Weghorst, colocando Marcus Rashford como referência na área. Uma opção que seria essencial para a vitória do United, desenhada nos últimos 10 minutos. Aos 80’, Sabitzer lateralizou para Shaw que cruzou de forma perfeita para a entrada de rompante do avançado britânico, salvador quando já cheirava a nulo. Foi o 21.º golo da temporada para Rashford, que aos 25 anos está a caminho da melhor época da carreira.

O segundo golo surgiria cinco minutos depois, com Weghorst a servir de pivot para a arrancada de Garnacho pela esquerda. O jovem de 18 anos, nascido em Madrid mas já convocado pela Argentina, rematou ao poste mais próximo para o 2-0, um resultado que diz pouco do jogo difícil para o United e do rendimento do Leeds.

Com o regresso às vitórias no campeonato, o Manchester United é agora 2.º da Premier League, à condição, com 46 pontos e mais dois jogos que o líder Arsenal, com 51 pontos.