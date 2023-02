Enzo assiste, João Félix marca, mas continua o infortúnio do Chelsea

É um daqueles movimentos que o vimos fazer ene vezes de camisola encarnada vestida. Um movimento da esquerda para o centro, um passe/cruzamento para o segundo poste à espera que surja alguém para lhe dizer sim. Desta vez foi João Félix que apareceu.

Estávamos então ao minuto 16 quando Enzo Fernández enviou uma bola perfeita para que o português fizesse o seu primeiro golo com a camisola do Chelsea. Perdoado depois de se ter sido expulso na estreia, João Félix foi da lista de castigados diretamente para o onze e logo com impacto para os blues, desesperadamente à procura de pontos. Mas mesmo com Enzo também em destaque, o Chelsea voltou a tropeçar, em mais uma exibição cinzenta e em que o rival, o West Ham, até esteve mais perto da vitória.

Os vizinhos londrinos empataram não muito tempo depois, golo de Emerson Palmieri, ex-Chelsea, aos 28' e na 2.ª parte o jogo entrou num cenário de duelos permanentes e pouca baliza ou jogadas dignas desse nome. Já nos últimos 10 minutos, o West Ham teve um golo anulado por fora de jogo e o Chelsea queixou-se de um penálti que ficou por marcar e o jogo manteria o 1-1 com que já tinha ido para o intervalo.

Mesmo com todo o dinheiro investido no mercado de inverno, continua a via crucis para o Chelsea, que é 9.º na tabela, com 31 pontos, e tem o Liverpool, com 29, mas menos dois jogos, e o Aston Villa, com 28 e menos um jogo, à perna. Os blues vão no terceiro empate seguido para a Premier League.