Messi, Mbappé e Benzema são os finalistas do prémio The Best

O campeão do mundo e capitão da Argentina, o avançado Lionel Messi, e os franceses Karim Benzema e Kylian Mbappé são os futebolistas finalistas ao prémio The Best de 2022, informou esta sexta-feira a FIFA.

De acordo com o organismo do futebol mundial, o prémio “reconhece os jogadores extraordinários no período entre 8 de agosto de 2021 e 18 de dezembro de 2022”, e o próximo vencedor será conhecido em Paris em 27 de fevereiro.

Um total de 14 jogadores foram inicialmente indicados ao prémio por um painel de especialistas, com a lista a ser reduzida, como é prática, a três finalistas, escolhidos por selecionadores, capitães de seleção, jornalistas e adeptos.

Messi, que é recordista de troféus, com seis distinções entre 2009 e 2019, quatro das quais em atribuição conjunta da Bola de Ouro da France Football, volta a estar nomeado, numa época muito feliz para o argentino.

O avançado do Paris Saint-Germain conquistou em dezembro o título mundial com a Argentina, numa competição em que foi ainda eleito o melhor jogador.

Na lista final constam dois franceses, Mbpapé, que foi finalista vencido no Mundial2022, apontando na final um ‘hat-trick’ (3-3, 4-2 no desempate por grandes penalidades) e terminando como melhor marcador do torneio (oito golos) e Benzema.

O avançado do Real Madrid deixou a seleção lesionado e acabou por não estar na campanha francesa, mas conseguiu ter uma época em que voltou a ser campeão europeu e na qual já foi consagrado como Bola de Ouro, em outubro do último ano.

Em femininos, a FIFA revelou que Beth Mead (Arsenal), Alex Morgan (San Diego Wave) e Alexia Putellas (FC Barcelona) são as finalistas na categoria de melhor jogadora, enquanto Sónia Bompastor (Lyon), Pia Sundhage (selecionadora do Brasil) e Sarina Wiegmann (selecionadora de Inglaterra) concorrem a melhor treinadora.

Ainda nos treinadores, Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (seleção da Argentina) e Carlo Ancelotti (Real Madrid) são os finalistas nos masculinos.

Nos guarda-redes, o marroquino Yassine Bounou, o belga Thibaut Courtois e o argentino Emiliano Martinez são os candidatos, e em femininos a alemã Ann-Katrin Berger, a inglesa Mary Earps e a francesa Christiane Endler.

Finalmente, na corrida ao prémio Puskás, destinado a premiar o melhor golo, estão o brasileiro Richarlison, o francês Dimitry Payet e o futebolista polaco amputado Marcin Oleksy.