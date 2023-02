Afinal, Christian Atsu ainda não terá sido resgatado dos escombros após sismo na Turquia

Foi uma boa notícia entre tantas más notícias que chegavam da Turquia. Christian Atsu, jogador do Hatayspor com passado em Portugal, onde representou Rio Ave e FC Porto, teria sido resgatado dos escombros após o grave terramoto que atingiu o sul do país. O ganês estaria ferido e a receber tratamento hospitalar, conforme declarações de um porta-voz do clube, do seu agente e até da federação ganesa de futebol.

Mas, infelizmente, a notícia não será verdadeira. Esta quarta-feira, em declarações ao jornal “Hurriyet”, Volkan Demirel, o antigo guarda-redes da seleção turca que agora é treinador do Hatayspor, afirmou que não há notícias de Christian Atsu nem do diretor desportivo do clube.

“Por favor, não escrevam que ele sobreviveu sem sabermos se sobreviveu. As pessoas têm família, a esperança aumenta e a dor também”, sublinhou o antigo internacional. “Ainda não há notícias de Atsu e de Taner Savut. Não acham que não partilharia essa informação se estivessem no hospital? As pessoas estão a trabalhar dia e noite, espero que os dois se salvem”, continuou.

Mustafa Ozat, o vice-presidente do Hatayspor que na terça-feira disse à imprensa que Christian Atsu havia sido resgatado, explica agora que a informação que recebeu estava errada.

O “Hurriyet” cita ainda o médico do Hatayspor, que explicou que o clube foi informado que Atsu havia sido levado para um hospital na cidade de Dortyol mas, lá chegados, o staff do emblema onde joga o português Rúben Ribeiro “não encontrou ninguém”.

Também o agente de Atsu, Nana Sechere, usou o Twitter para uma curta declaração, revelando que ainda não conseguiu saber do paradeiro do jogador. “Como podem imaginar, são momentos devastadores para a família e estamos a fazer o possível para localizar o Christian”.

De recordar que Rúben Ribeiro, o português da equipa, escapou ileso ao sismo, mas foi obrigado a saltar da janela de sua casa, conforme revelou Fredy à Tribuna Expresso.

Kahramanmaras perde mais um jogador

O Kahramanmaras Istiklalspor é um clube das divisões distritais da Turquia, com base muito perto do local do epicentro. E para este modesto clube os dias têm sido de dor.

Depois de terça-feira o defesa Taner Kahriman ter falecido no hospital após ser resgatado dos escombros das instalações do clube, que ruíram, a federação de futebol turca anunciou que Hakan Dogan, outro jogador do Kahramanmaras Istiklalspor, também não resistiu e morreu.