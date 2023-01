Cristiano Ronaldo falha primeiro título na Arábia Saudita: Al-Nassr não passa das meias-finais da Supertaça

Ainda não será este fim de semana que Cristiano Ronaldo vai levantar o primeiro título na Arábia Saudita. O Al-Nassr perdeu nas meias-finais da Supertaça por 3-1 frente ao Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo, e não estará na final de domingo, onde a equipa do treinador português vai defrontar o Al-Feiha, que surpreendeu o Al-Hilal na outra meia-final.

Num jogo muito discreto do português, a equipa de Riade sofreu sempre com a estratégia e organização do Al-Ittihad. Com mais bola no início do jogo, o Al-Nassr não conseguiu criar perigo, com a bola raramente a chegar a Ronaldo na frente, e em contra-ataque a formação de Jeddah marcou aos 15’, pelo brasileiro Romarinho, que seria a figura do jogo. Um desenho atacante simples, em transição, com Hamdallah a combinar com Abdul Al-Aboud e este a cruzar para o toque de primeira do avançado. Simples e eficaz-

A única situação de perigo do Al-Nassr na 1.ª parte chegou da cabeça de Cristiano Ronaldo, mas o remate saiu à figura do guarda-redes rival. Na jogada seguinte, aos 43’, o Al-Ittihad fez o 2-0, po Hamdallah, num bonito cabeceamento em suspensão após jogada conduzida por Romarinho.

Khalid Alhaj/MB Media

Na 2.ª parte o Al-Nassr entrou com mais bola mas continuaram os problemas em chegar com qualidade ao último terço. Aos 67’, a equipa do avançado português conseguiu finalmente uma jogada de perigo e Talisca marcou, num bom remate de primeira após cruzamento da esquerda.

Daí até final, o Al-Nassr tentou uma desenfreada busca pelo empate, mas quase nunca com qualidade ou perigo. E já nos descontos, em mais uma jogada de transição após bola recuperada à entrada da área da formação de Riade, Romarinho deu mais um a marcar, desta vez a Al-Shanqueeti, que confirmou o Al-Ittihad na final da Supertaça e a possibilidade de um português conquistar o título. Não será é o que todos estavam a contar.

Cristiano Ronaldo ficou também em branco e procura ainda o primeiro golo com as cores da nova equipa.