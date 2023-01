Daniel Alves detido em Barcelona após ser acusado de agredir sexualmente uma mulher

Os Mossos d'Esquadra, a polícia da Catalunha, deteve Daniel Alves esta sexta-feira após o jogador prestar declarações no âmbito da investigação à acusação de agressão sexual feita por uma mulher: queixa-se de, na noite de 30 para 31 de dezembro, o jogador lhe ter tocado sem consentimento numa discoteca em Barcelona.

A “Marca” descreve que o jogador brasileiro foi detido logo após responder a questões nas instalações da polícia para comparecer perante um juiz. O mesmo jornal explica que a justiça decidirá entre prender preventivamente o futebolista ou deixá-lo em liberdade sob caução, descrita como a opção mais provável.

A investigação já fora noticiada na semana passada, tendo a imprensa espanhola noticiado que Daniel Alves, antigo jogador do Barcelona - representou o clube, primeiro, entre 2008 e 2016, e depois na época passada -, terá levado a mulher visada a queixar-se aos seguranças da discoteca, que terão chamado as autoridades ao local.

Daniel Alves é um dos jogadores com mais títulos (41) conquistados na história do futebol: além de três Ligas dos Campeões, tem quatro Supertaças Europeis, três Mundiais de Clubes, uma Copa América, seis Ligas Espanholas e ainda uma medalha de ouro olímpica no currículo.