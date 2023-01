Romeo e as abelhas. Filho de David Beckham vai jogar na equipa B do Brentford até ao fim da época

O Brentford está a fazer um campeonato calmo e até pisca o olho à Europa, um lugar que está apenas a dois pontos. Mas o que tem sido mesmo badalado sobre o grupo orientado por Thomas Frank é a voracidade com que limpou ou dificultou a vida a alguns gigantes da Premier League. Só esta temporada, os bees derrotaram o Manchester United (4-0), Liverpool (3-1) e Manchester City (2-1), travando ainda Tottenham (2-2) e Chelsea (0-0). Apenas o Arsenal tratou de sacudir com vontade a colmeia (0-3).

Também fora de campo o Brentford deu que falar nas últimas horas. Romeo Beckham, filho da lenda, foi emprestado à jovem equipa secundária do Brentford pelo Inter Miami, detido por David Beckham. O médio direito, de 20 anos, esteve nos últimos dois meses a treinar-se com aquela equipa londrina, para manter a forma depois de terminada a temporada nos Estados Unidos, e agora surgiu a oportunidade de ficar até ao final da época.

“Estou muito orgulhoso e muito feliz por estar aqui”, começou por dizer ao site oficial do clube inglês. Vim para aqui, primeiro, para manter a forma. A oportunidade de vir emprestado chegou depois e nunca estive tão entusiasmado.”

James Williamson - AMA

O Brentford B, treinado pelo ex-futebolista escocês Neil MacFarlane, segue em primeiro lugar do Grupo D da Premier League Cup, com quatro vitórias em cinco jornadas. Blackburn Rovers, Peterborough United e Aston Villa são os outros emblemas do grupo.

“Foi uma época divertida [nos Estados Unidos] e houve muitos altos e baixos, mas estou entusiasmado por vir para aqui e ver o que posso fazer. (...) Os treinadores ajudaram-me massivamente nos últimos dois meses e estou ansioso para ver em que mais me podem ajudar para evoluir realmente no futebol”, revelou.

Sobre o clube, que subiu ao Championship em 2014 e à Premier League em 2021, Romeo só tem mel. “É um clube muito positivo e que está a crescer muito rapidamente. Estou muito agradecido por estar aqui.”

Quando era mais jovem, Beckham esteve nas camadas jovens do Arsenal e depois, já nos Estados Unidos, disputou alguns jogos com a camisola dos Fort Lauderdale.