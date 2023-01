O Real Madrid entrou em campo pela primeira vez em 120 anos de história sem futebolistas espanhóis

O Real Madrid entrou esta tarde no campo do Villarreal sem qualquer espanhol no 11 titular. Esta decisão de Carlo Ancelotti transformou-se em história: nunca, em 4.435 jogos, os madridistas haviam começado um jogo sem um futebolista nacional.

Os arquivos cheios de memória e glória remetem para o intervalo entre 1902 e 2023. Ou seja, um belga (Courtois), dois brasileiros (Militão, Vinícius), um austríaco (Alaba), dois alemães (Rüdiger, Kroos), um uruguaio (Valverde), um croata (Modric) e três franceses (Mendy, Tchouaméni, Benzema) entraram na história do clube por integrarem o 11 mais internacional de sempre. A “Marca” recorda que o Real até já havia terminado assim, só com estrangeiros, num jogo da Liga dos Campeões, em setembro de 2021, mas nunca acontecera desde o apito inicial.

O jogo, no Estádio de la Cerámica, começou com uma grande pressão dos da casa, fardados de amarelo e treinados por Quique Setién, regressado do exílio, desencantado com o futebol. O Real, que sofreu uma bola no poste saída do calcanhar de Francis Coquelin, foi sempre macio atrás e pouco ameaçador à frente, e essa tendência materializou-se na segunda parte.

Aos 47’, Ferland Mendy falhou um passe e os rapazes vestidos como o sol, saboreando o sangue do erro alheio, aproveitaram para fazer o primeiro golo. Yéremy Pino deu o derradeiro toque. O jogo estava bom, com ritmo, técnica e com erros, e ganhou ainda mais interesse (ou emoção, vá) depois de dois penáltis meio bizarros, talvez exagerados, assinalados pelo árbitro César Soto Grado.

Karim Benzema, discreto, empatou dos 11 metros. Três minutos depois, aos 63’, Gerard Moreno devolveu a alegria ao submarino amarelo.

O tal 11 mais internacional de sempre do Real Madrid foi cancelado um minuto depois do golo do Villarreal, com a entrada de Lucas Vázquez. Marco Asensio aumentou o contingente nacional aos 82’. Dani Ceballos, Nacho Fernández, Jesús Vallejo e Luis López não saíram do banco.

Os de Madrid, campeões nacionais e europeus, podem ver o Barcelona roubar a liderança do campeonato. Os catalães jogam no domingo contra o Atlético de Madrid. Já o Villarreal coloca-se agora em zona de Liga dos Campeões, sendo que fica à mercê do que podem fazer Atlético, Athletic e Betis.