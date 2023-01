Luís é analista na seleção da Tailândia. Foi jogar à Indonésia e diz que a polícia montou uma emboscada para adeptos atacarem o autocarro

Carros da polícia virados do avesso, queimados, amolgados e de vidros partidos, a repousarem de lado no relvado. Pedaços de roupa e calçado deixados para trás, à balda. Uma neblina de fumo a pairar no ar do estádio Kanjuruhan, em Malang, na Indonésia, com as bancadas a rodearem um cenário caótico, de ali ter acontecido uma tragédia. A 1 de outubro, mais de 130 pessoas morreram e centenas mais de lá saíram com ferimentos quando o fim do jogo entre o Arema e o Persebaya Surabaya desatou uma invasão de campo e a subsequente anarquia que durou várias horas.

A polícia não poupou nos disparos de gás lacrimogéneo para as bancadas, algo proibido pela FIFA, com as saídas do recinto fechadas. Fugindo para o relvado ou tentando trepar vedações, milhares de adeptos (seriam cerca 42 mil, apesar da capacidade oficial rondar os 38 mil) provocaram uma debandada, pisando-se, encurralando-se e eventualmente entrando em conflito com as autoridades. Os jogadores das duas equipas fugiram para o balneário, onde se refugiaram durante horas. Um deles, o luso-guineense Abel Camará, do Arema, teve pessoas a morrerem ao seu lado na cabine.

Luís Viegas sabe-o. Fácil era que o soubesse, houve relatos da tragédia noticiados em várias partes, mas do jogador ouviu uma narração direta de quem viveu a tragédia de Malang nas suas entranhas. “Ninguém imagina as coisas que ele contou, de ter ao lado pessoas mortas no balneário e ver aquela gente a querer atacar os jogadores”, diz sobre a “descrição de tudo”, incluindo pedaços cénicos que prefere nem recordar, contados por Abel Camará quando aceitou o convite para ir “passar uns dias” a Banguecoque e “descontrair”. O amigo aceitou e ficou uma semana na capital da Tailândia após a tragédia.

À cabeça do analista de jogo desaguou um pico dessas recordações perturbadores quando, sentado na dianteira do autocarro que transportava a seleção da Tailândia, viu um aglomerado “de 60 ou 70 pessoas” no meio da estrada, de costas voltadas.