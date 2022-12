Afinal, a Rússia vai permanecer na UEFA. E vai propor o regresso às competições oficiais de seleções e clubes

A federação de futebol da Rússia (RFS) decidiu esta sexta-feira permanecer na UEFA e desafiar o organismo europeu a criar um “grupo de trabalho” tendo em vista a sua reinserção nas competições oficiais de seleções e clubes.

“O comité executivo da federação tomou a decisão de propor à UEFA a formação de um grupo de trabalho”, revelou o presidente do organismo, Alexander Dioukov, em Moscovo.

Dez meses após a invasão militar da Rússia à Ucrânia, que ditou o afastamento do desporto da Rússia à escala mundial, a RFS ameaçou deixar a UEFA, como forma de pressão, e passar a competir na Confederação Asiática de Futebol (AFC), porém não cumpriu com as suas ameaças.

Segundo o dirigente, este grupo de trabalho, que espera possa vir a ser integrado por diversos organismos internacionais, deve focar-se em encontrar soluções "para resolver o mais rápido possível a questão do regresso dos clubes e seleções russas aos torneios internacionais oficiais".

"Estamos a estudar a possibilidade de voltar às competições da UEFA", acrescentou, revelando que vai convidar representantes da UEFA, mas também da FIFA e do Comité Olímpico Internacional para discutir o tema, que vai além das competições na Europa.

O presidente da federação assegura que é “importante” para o país poder participar na fase de apuramento para o Mundial 2026, que vai ser organizado em parceria pelos Estados Unidos, México e Canadá.

Caso as negociações com a UEFA falhem, o dirigente não descarta a possibilidade de ingressar nas competições asiáticas, situação que teria significativas implicações financeiras para os clubes, com acesso a menores receitas.

"Podemos virar-nos para a Ásia, mas primeiro precisamos de uma decisão da FIFA sobre a participação no Mundial 2026. Chegaremos a um acordo mais rápido através desse grupo de trabalho”, confia.

Dioukov espera um sinal da UEFA de que “as pontes não estão cortadas” e conta com a vontade do organismo em “encontrar soluções para o restabelecimento de relações” que levem à normalização da situação.

"Claro que a política tem influência no futebol. Mas veremos quanto", argumentou Dioukov, disposto a encontrar todas as vias tendo em conta um entendimento benéfico para a Rússia, que organizou o Campeonato do Mundo em 2018.

A Rússia foi excluída em 28 de fevereiro, quatro dias após o início da ofensiva do Kremlin na Ucrânia, de todas as competições organizadas pela UEFA.

No início de maio, a UEFA anunciou que “nenhum clube russo” participaria nas suas provas - Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência - da época 2022/2023, atualmente em curso.

Em meados de setembro, a federação russa confirmou que não poderia participar das eliminatórias para o Euro 2024, que começarão em março.

A seleção russa fez o seu último jogo oficial há um ano, quando perdeu com a Croácia, derrota que a condenou ao play-off do Mundial, que nunca chegou a disputar devido à invasão militar na Ucrânia.

Desde então, a equipa comandada por Valeri Karpin só conseguiu realizar três jogos particulares contra seleções da Ásia Central desde setembro: Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão.