Simeone garante que o Atlético de Madrid “precisa das qualidades” de João Félix, de quem espera ver o que viu no Mundial

Ao longo da semana, a imprensa inglesa tem levantado ondas sobre uma possível transferência de João Félix para o Chelsea. Não é novidade para ninguém que a situação do português no Atlético de Madrid não é a ideal e por isso não se torna difícil acreditar na saída do jogador. Pelo menos para os adeptos, porque para Diego Simeone só existe a certeza de que Félix tem condições para continuar.

O clube está neste momento na quarta posição, a 13 pontos do líder Barcelona, e fora da corrida pela Liga dos Campeões. Simeone assume a responsabilidade por estes resultados, numa altura em que também reconhece que a equipa "precisa das qualidades" de João Félix. Segundo o treinador, o português será titular no jogo desta quinta-feira, frente ao Elche.

"Não há confirmação do que estão a dizer [saída de Félix]. Vivo no dia-a-dia e tento resolver as situações e circunstâncias que tenho de resolver. Tenho de resolver o jogo contra o Elche e vou tentar jogar com os jogadores que penso que podem ganhar esse jogo, o que é o mais importante”, disse Simeone na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Garantindo que tem uma “boa relação de trabalho” com o português, o treinador não poupou nos elogios a João Félix: "O que me interessa é a equipa e ele é um jogador importante para a equipa. Se ele conseguir transmitir tudo o que vimos, especialmente nos primeiros jogos do Mundial, será muito importante porque tem condições, talento e a equipa precisa das suas qualidades".

A época 2022/23 não tem sido fácil para Félix. Apesar de ter começado com o pé direito, ao fazer a assistência para os três golos na vitória do Atlético sobre o Getafe por 3-0, depressa deixou de ser uma escolha clara para o treinador, que optou por colocá-lo em campo apenas nos minutos finais de algumas partidas. Simeone não esconde que por vezes há pontos de discórdia.

"Desde que estou aqui no clube, além das diferenças que podem sempre existir entre as pessoas, porque não podemos concordar em tudo e temos diferenças com muitas pessoas com quem vivemos ao longo dos anos, sempre procurei o melhor para o clube. Dar o máximo a todos e espremer o máximo de todos", continuou.

Caso se confirme a saída de João Félix em janeiro, há um nome que já começa a ser apontado ao clube espanhol: Borja Iglesias. Simeone escolheu não falar sobre esse tema.

"Vocês conhecem-me, sabem que eu não falo de quem não está aqui no clube e faço o melhor com o que temos aqui em casa", disse.