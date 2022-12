Santos homenageia Pelé com novo símbolo do clube enquanto o ‘Rei’ continua hospitalizado

O novo símbolo do Santos, clube de futebol brasileiro, apresentado esta terça-feira, conta com uma coroa em homenagem ao 'rei' Pelé, numa altura em que o estado de saúde do tricampeão mundial gera preocupações a nível mundial.

O escudo que estará estampado no equipamento da equipa paulista a partir de janeiro traz uma coroa no logo e entre as estrelas que representam os títulos mundiais de clubes de 1962 e 1963, que o Santos conquistou quando contava com aquele que é considerado por muitos o melhor jogador de futebol do mundo.

O novo escudo, previsto no estatuto aprovado pela direção do Santos em novembro passado, vai adornar os uniformes das equipas de futebol masculino e feminino, profissional e juvenil, além das equipas santistas de futsal.

A homenagem foi apresentada em conferência de imprensa nesta terça-feira na sede do clube, e a estreia oficial do equipamento com o novo escudo está marcada para 4 de janeiro, quando os sub-20 do Santos enfrentam o São Raimundo, na cidade de Santo André.

O estado de saúde de Pelé, de 82 anos, está a atrair as atenções no Brasil e no mundo do futebol desde a última quarta-feira, quando o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde a glória canarinha está internada desde 29 de novembro, notificou o agravamento de seu quadro, relacionado com cancro do cólon, que foi diagnosticado em 2021.

De acordo com o último boletim médico do hospital, divulgado nesse dia, o ex-jogador de futebol está a receber atendimento relacionado a "disfunções renais e cardíacas".