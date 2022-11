Oficial: Manchester United anuncia saída de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo está de saída do Manchester United. Foi o próprio clube a confirmar a saída do português, garantindo que se fez por “acordo mútuo” e terá “efeitos imediatos”. Num curto comunicado, a equipa de Manchester agradece o “grande contributo durante as suas duas passagens” pelos red devils e deseja “o melhor para ele e para a sua família no futuro”.

Acaba assim de forma amarga o regresso do português ao clube onde se fez estrela mundial. Cristiano Ronaldo voltou a Old Trafford no verão de 2021 envolto numa aura de filho pródigo. Ali tinha brilhado entre 2003 e 2009, conquistando três títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões. Há um ano e meio, a intervenção de Sir Alex Ferguson desviou-o do City, mas a segunda passagem pelo United foi feita de mais sombras do que luzes. A má relação com o treinador Erik ten Hag e a entrevista concedida a Piers Morgan na última semana, onde deixou críticas contundentes ao clube e a quem nele manda, rompeu definitivamente uma ligação já frágil.