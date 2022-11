No último dia no escritório, Piqué refilou com o árbitro, foi expulso e nem chegou a jogar

Quando Gil Manzano apitou para o descanso, a vida não corria nada bem para o Barcelona. O golo de David García, do Osasuna, após canto, pareceu claramente precedido de uma falta por atropelamento de Marcos Alonso. Depois, aos 31’, Robert Lewandowski viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, algo que só acontecia pela terceira vez na vida do polaco.

A insatisfação e o queixume dos catalães juntaram-se como um fogo no corpo do demissionário Gerard Piqué, que no estádio El Sadar vestia pela derradeira vez a camisola do Barça. O defesa, a partir de agora ex-futebolista, foi direto a Manzano no intervalo e esticou-lhe o dedo na cara, juntando algumas palavras que se suspeitavam pouco amigáveis. O catalão que leva Bernabéu no apelido acabaria por ser expulso no túnel. Sem jogar, no último dia da sua carreira.

Mais tarde, os jornais desportivos espanhóis revelaram o que o árbitro escreveu no relatório onde inscreveu as incidências do jogo. E, por lá, estão as palavras de Piqué. “Es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre!”, disse, questionando ainda a expulsão do avançado polaco.

De acordo com o “As” , Manzano escreveu mais. “Assim que acabou o primeiro tempo, estando já no interior do túnel dos balneários, dirigiu-se a mim nos seguintes termos: ‘Viste o canto que nos apitaste? És o árbitro que mais nos lixou, de longe’”, registou o árbitro no relatório do jogo. Piqué queixava-se que o canto que deu o golo do Osasuna foi mal assinalado.

O Barcelona acabou mesmo por virar o jogo, em Pamplona, com golos de Pedri e Raphinha, e abrir uma vantagem de cinco pontos para o Real Madrid, o segundo classificado da La Liga que perdeu no campo do Rayo Vallecano.

Piqué, conta o desportivo espanhol citado, despede-se assim com um novo recorde do clube: 11 expulsões, igualando Hristo Stoichkov.

O defesa central anunciou na quinta-feira que ia abandonar imediatamente o futebol, aos 35 anos. “Este sábado será o meu último jogo em Camp Nou”, disse então defesa, campeão do mundo e da Europa, num vídeo publicado nas redes sociais. “Desde pequenino que não queria ser futebolista, queria ser jogador do Barça.”

Gerard Piqué Bernabéu foi formado no Barcelona, passou por Manchester United e Saragoça antes de regressar ao Camp Nou, onde fez parte da equipa especial montada por Pep Guardiola.