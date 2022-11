O SC Braga terá de ultrapassar a Fiorentina para chegar aos 'oitavos' da Liga Conferência

O SC Braga vai jogar com a Fiorentina no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, um sorteio pouco amigável para a única equipa portuguesa em prova. Depois de caírem da Liga Europa, ao ser 3.º do seu grupo, os minhotos teriam sempre pela frente um dos segundos classificados da fase de grupos da mais recente das provas da UEFA. A Fiorentina seria um dos adversários mais complicados do lote.

Este será o primeiro encontro entre a equipa portuguesa e os italianos em jogos oficiais. Em 11.º lugar na Serie A, a equipa de Florença, onde brilhou Rui Costa nos anos 90, tem no plantel o avançado Luka Jovic, ex-Benfica.

Estes são os duelos do playoff da Liga Conferência:

Qarabag - Gent

Trabzonspor - Basileia

Lazio - Cluj

Bodo/Glimt - Lech Poznan

SC BRAGA - Fiorentina

AEK Larnaca - Dnipro -1

Sheriff - Partizan

Ludogorets - Anderlecht