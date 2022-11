“Este sábado será o meu último jogo em Camp Nou”: Gerard Piqué nem deixa a época acabar e retira-se do futebol

As retiradas tendem a respeitar certos tempos ou costumes. Uma lesão, a idade que pesa, objetivos que já foram cumpridos. Raramente têm efeitos imediatos ou acontecem a meio de algo, sem aviso ou preparação. Não que Gerard Piqué seja o Gerard Piqué dos tempos de Guardiola no Barcelona, o Gerard Piqué campeão mundial e europeu por Espanha, não que o futebol seja o que mais passa pela cabeça deste central feito empresário, mas não se esperaria que o catalão, nascido já entre a realeza blaugrana há 35 anos, anunciasse em pleno novembro que vai dizer adeus.

Não no final da época, não no final do Mundial (seguramente não seria convocado, mas estava nos 55 nomes já apresentados por Luis Enrique segundo a imprensa do país), mas sim a 3 de novembro, numa quinta-feira anónima.

“Este sábado será o meu último jogo em Camp Nou”, diz o central num vídeo publicado nas redes sociais, com a sua Barcelona como pano de fundo, com os vídeos caseiros mostrando-o em criança com o equipamento do Barça a acompanhar uma despedida epistolar. Ele próprio o diz: “Desde pequenino que não queria ser futebolista, queria ser jogador do Barça”. E no Barça cresceu antes de acabar a formação no Manchester United, onde estreou como profissional e venceu uma Premier League e uma Liga dos Campeões.

Já homem feito, voltou a casa em 2008, a tempo de fazer parte da equipa que venceu seis títulos num só ano, na maior máquina de ganhar que o futebol já viu nas últimas décadas. De onde não mais saiu, até ao dia do adeus que será no próximo sábado, frente ao Almería. Como era seu desejo. “Sempre disse que depois do Barça não haveria outra equipa. E assim será”, revela.

foi paulatinamente perdendo espaço no onze de um Barcelona no qual era o último representante de um tempo que lá vai. É com o antigo colega Xavi que começa a perder espaço e esta época passou mais tempo no banco que a calcorrear o verde do relvado. Mas às costas leva um currículo como há poucos no futebol mundial. Depois da Premier League e da Champions no Manchester United, em Camp Nou ganhou oito ligas, três Ligas dos Campeões e três Mundiais de clubes. Por Espanha, impossível ganhar mais: fez parte da geração que foi campeã do Mundo e da Europa. Foram 615 jogos pelos culés.