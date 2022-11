Neuer revela que teve cancro de pele e que já foi operado três vezes à cara

O guarda-redes da seleção alemã e do Bayern Munique, Manuel Neuer, revelou esta quarta-feira que foi diagnosticado com cancro de pele e que foi operado três vezes à cara.

Neuer, de 36 anos, não revelou quando foi diagnosticado com o problema de saúde, se ainda padece do mesmo e o timing das cirurgias, ficando-se apenas por essa incompleta informação, que acontece agora devido ao lançamento de uma linha de produtos para cuidados com a pele, que partilha com a tenista Angelique Kerber. A tenista, que tem três majors no currículo, sofre de hiperpigmentação, que está relacionada com o sol, indica o futebolista nas redes sociais.

Em 2021, de acordo com a “Eurosport”, uma ligadura no rosto do alemão levantou algumas dúvidas e possibilidades sobre uma eventual doença de pele.

“Ambos temos um muito pessoal historial de doenças de pele”, escreveu ainda. “É por isso que temos cuidado extra no que toca a proteção solar, pois eu treino na rua a toda a hora e passo o meu tempo livre na natureza.”

Manuel Neuer tem estado afastado dos relvados desde outubro, por uma lesão no ombro. Ainda é uma incógnita o estado em que vai chegar ao Campeonato do Mundo, no Catar, que começa a 20 de novembro, e se esta nova informação sobre o cancro da pele terá ou não algum impacto na carreira do jogador.