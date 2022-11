Depois dos Emirados, a Galiza: Carlos Carvalhal vai treinar o Celta de Vigo

De Braga a Vigo são pouco mais de 100 quilómetros, uma hora e picos de carro, e, por isso, este é quase um regresso a casa: Carlos Carvalhal vai ser próximo treinador do Celta de Vigo, que confirmou o português uma hora depois de anunciar o despedimento do argentino Eduardo Coudet.

Carvalhal, 56 anos, que recentemente deixou o Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos, assinou até junho de 2024, naquela que será a sua primeira experiência na La Liga, depois de passagens por Grécia, Turquia e Inglaterra. Sobre o técnico português, o Celta diz em comunicado que deixou “uma marca indelével no Sporting de Braga”, o seu último trabalho no nosso país, a Taça de Portugal conquistada no Minho, frisando ainda a experiência na Premier League, onde treinou o Swansea em 2017/18.





Na Galiza, Carvalhal vai encontrar uma equipa em 16.º lugar a apenas um ponto da linha de água e que não vence há cinco jogos. Nos Balaídos terá Gonçalo Paciência no plantel, além de outras caras indissociáveis do futebol português, como Agustín Marchesín, ex-FC Porto, e Franco Cervi, antigo extremo do Benfica. A estrela é e continuará a ser o veterano avançado Iago Aspas, 35 anos e mais de 400 jogos com a camisola celeste vestida.

Carlos Carvalhal será o segundo português a cruzar a fronteira a norte depois de Miguel Cardoso, que teve uma fugaz passagem por Vigo entre novembro de 2018 e março de 2019. Carvalhal já visitou esta quarta-feira a cidade desportiva do Celta e, diz o clube, vai “incorporar-se imediatamente nos trabalhos da equipa”. A estreia no banco poderá acontecer já no sábado, em jogo da liga espanhola, com o Osasuna.