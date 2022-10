Bósnia e Rússia iam jogar em São Petersburgo em novembro mas particular foi adiado sem justificação

O jogo particular entre Bósnia-Herzegovina e Rússia previsto para 19 de novembro, em São Petersburgo, foi adiado, anunciou hoje a federação bósnia de futebol, sem apresentar qualquer satisfação. O encontro iria disputar-se na véspera do arranque do Mundial - a Rússia foi impedida de disputar o play-off de acesso após atacar a Ucrânia.

O jogo foi marcado em setembro último e esta segunda-feira “adiado para uma data posterior”.

A marcação do encontro tinha sido alvo de inúmeras críticas, nomeadamente dos jogadores Edin Dzeko e Miralem Pjanic, devido à invasão russa da Ucrânia, que levou, em fevereiro último, a que UEFA e FIFA tivessem suspendido todos os clubes e seleções das suas competições.

“Condenamos veementemente a decisão de disputar um jogo amigável frente à Rússia. Sarajevo foi uma cidade cercada por um agressor durante muito tempo", disse a presidente da câmara de Sarajevo, Benjamina Karic, aludindo ao cerco sérvio à cidade durante a guerra da Bósnia, entre 1992 e 1995.

De acordo com a Reuters, Milorad Dodik, um dos três elementos que compõem a presidência da Bósnia (representando os três maiores grupos étnicos do país: bósnios, croatas e sérvio), prometeu a Vladimir Putin, numa visita a Moscovo em setembro, que o encontro se iria realizar. Dodik é bósnio de etnia sérvia e visto como pró-russo neste país dos Balcãs.