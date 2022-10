Cristiano Ronaldo voltou a ser titular na Premier League, mas foram Rashford e De Gea as estrelas do triunfo do United

Depois de ter sido afastado da equipa após se recusar a entrar em campo na partida contra o Tottenham, Cristiano Ronaldo voltou às contas do Manchester United no embate frente ao Sheriff Tiraspol. No jogo da Liga Europa, o português actuou os 90 minutos e fez um golo, o terceiro de uma temporada em que tem andado bem mais afastado do encontro com o fundo das redes do que é habitual.

Três dias depois, na receção ao West Ham, CR7 voltou a entrar de início, ficando em campo até ao apito final. Foi a primeira vez em 2022/23 que o capitão da seleção nacional completou os 90 minutos em dois jogos seguidos.

Ronaldo esteve, quase sempre, discreto. Fez vários remates, talvez o mais perigoso aos 63', quando, descaído para a esquerda da área dos londrinos, atirou sem pontaria. Após essa ação, o avançado ficou a lamentar-se para o ar. Continua só com um golo nesta Premier League.

O Manchester United venceu, por 1-0, a equipa de David Moyes, de regresso a Old Trafford. O único golo do embate foi marcado, aos 38', por Marcus Rashford, após excelente cruzamento de Eriksen. O inglês chegou aos 100 golos pelo Manchester United e confirmou a boa fase que vive, marcando pela sétima vez na época.

James Gill - Danehouse/Getty

Com os red devils a criaram muito poucas oportunidades — a única verdadeira chance que tiveram no segundo tempo surgiu já em período de compensação, com Fred a cabecear ao poste —, o West Ham foi-se conseguindo esticar no campo com o passar dos minutos. Apesar de contar com gente com a qualidade de Rice, Benrahma ou Scamacca, o futebol dos londrinos é pouco fluido, estando o 13.º lugar ocupado na tabela algo distante do potencial do plantel.

A entrada de Michail Antonio, aos 57', deu outra contundência ao ataque dos visitantes. No entanto, nem o atacante, nem Zouma, Rice ou Bowen conseguiram bater um muro chamado David de Gea. O espanhol fez quatro defesas, três delas de enorme grau de dificuldade, voando várias vezes para dar os três pontos aos locais.

Tal como Ronaldo, também Bruno Fernandes e Diogo Dalot estiveram o tempo todo em campo. O lateral voltou a assinar uma bela exibição, com vários cortes muito importantes a cortar lances ao segundo poste, dando continuidade à excelente época que tem protagonizado.

O apito final foi celebrado com entusiasmo pelo público de Old Trafford e pelos jogadores do Manchester United, todos cientes das dificuldades do triunfo. À falta de duas jornadas para a paragem devido ao Mundial, o United é 5.º, com 23 pontos, menos um que o Newcastle e menos três que o Tottenham, mas menos um jogo disputado que magpies e spurs.