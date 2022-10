Ao minuto 40, o árbitro do Shakhtar - Oleksandriia apitou. Porquê? Devido a um alarme de ataque aéreo em Lviv

Ao minuto 40 da partida da liga ucraniana entre Shakhtar e Oleksandriia, a equipa de Donetsk — que não joga em casa desde 2014, devido à ocupação russa, e fá-lo agora em Lviv — preparava-se para executar um lançamento de linha lateral da direita. A ação não prosseguiu porque o árbitro apitou, como se a indicação para o intervalo tivesse chegado mais cedo.

Na verdade, Vitalyi Romanov estava a seguir o apertado protocolo de segurança da competição. Tinha acabado de haver um alarme de ataque aéreo em Lviv e as normas determinadas pelas autoridades foram cumpridas: o juiz suspendeu a partida, apareceram mensagens nos ecrãs gigantes anunciando o sucedido e todos os intervenientes foram para um abrigo. O jogo esteve parado durante uma hora e 24 minutos.

Para prevenir este tipo de situações, nenhum desafio da liga é disputado a mais de 500 metros de um abrigo anti-aéreo. Antes do arranque da competição, toda a gente recebeu instruções e treino sobre o que fazer em caso de emergência

“Atenção! Alerta aéreo! Pedimos a todos que se desloquem para os abrigos”, é a mensagem que se ouve pelo sistema sonoro dos recintos.





Depois de ter sido interrompida após o arranque da ofensiva russa, a 24 de fevereiro, a edição 2021/22 do campeonato ucraniano foi definitivamente suspensa em abril. O Shakhtar Donetsk, líder da tabela, foi declarado vencedor, mas não houve a atribuição de qualquer troféu de campeão.

Em agosto, a liga 2022/23 começou, envolta em apertadas medidas de segurança. Há um protocolo de atuação desenhado em conjunto entre o exército, forças de segurança e autoridades locais. Todas as partidas são disputadas sem público e com forte presença militar.

Quando o Shakhtar - Oleksandriia foi suspenso, a equipa que jogava fora de casa vencia por 1-0. Após o reatar da partida, Bogdan Mykhaylichenko, aos 42', e Mykhaylo Mudryk, a nova coqueluche ucraniana — tem 21 anos e está a brilhar no campeonato e na Champions —, fez o 2-1 aos 82', mas Demchenko empatou aos 86'.

O Shakhtar está, também, a competir na Liga dos Campeões, disputando as partidas em casa em Varsóvia. Os ucranianos têm 6 pontos no grupo F, estando a 3 do RB Leipzig e a 4 do Real Madrid. Na última jornada do grupo, o Shakhtar receberá, na Polónia, o Leipzig, e um triunfo colocaria a equipa ucraniana nos oitavos-de-final.