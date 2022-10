Para tristeza de Scolari, a Libertadores é do Flamengo. E tudo graças a um golo de Gabigol

Depois de 1981, com Zico como protagonista, e 2019, com Jorge Jesus como treinador, 2022. O Flamengo venceu, pela terceira vez na sua história, a Libertadores, ao bater, por 1-0, o Athletico Paranaense, numa final realizada em Guaiaquil, no Equador

O Athletico Paranaense, orientado por Luis Felipe Scolari, jogou com 10 desde os 43', por expulsão, devido a duplo amarelo, de Pedro Henrique. No tempo de compensação do primeiro tempo, Gabigol, antigo avançado do Benfica, fez o único golo do duelo de atribuição do título.

Foi o quarto golo de Gabigol em finais da Libertadores. Em 2019, fez os dois golos da reviravolta da equipa de Jorge Jesus contra o River Plate, enquanto em 2021 marcou o único golo na derrota contra o Palmeiras. Em 13 finais que o brasileiro disputou com o Flamengo, marcou por 12 vezes.

Gabigol igualou Luizão como melhor marcador brasileiro de sempre na Libertadores, com 29 golos. Os dois estão em sexto numa lista liderada pelo equatoriano Alberto Spencer, com 54 golos.

Dorival Júnior, técnico do Flamengo, termina assim com o domínio português na Libertadores. As três últimas edições tinham sido erguidas por treinadores portugueses, com Jesus a vencer em 2019 e Abel Ferreira em 2020 e 2021. Na edição desta temporada, o Palmeiras de Abel foi eliminado nas meias-finais pelo Athletico Paranaense, enquanto o Corinthians, de Vítor Pereira, foi arredado da prova pelo Flamengo.