“Vi uma pessoa morrer à minha frente”: o defesa Pablo Marí foi um dos esfaqueados no ataque num supermercado em Milão

Antigo jogador de Jorge Jesus no Flamengo, com quem venceu a Libertadores, o defesa central Pablo Marí, atualmente emprestado pelo Arsenal ao Monza, de Itália, viveu um momento de terror na quinta-feira. O espanhol fazia compras – com o filho no carrinho – num supermercado dos arredores de Milão, quando foi esfaqueado.

“Estava com o carrinho, com o meu filho lá dentro, e senti uma dor atroz nas costas. Ele esfaqueou outra pessoa na garganta", contou o jogador à “Gazzetta dello Sport”. Marí assumiu a sorte que teve, apesar de tudo, uma vez que o autor do ataque, alegadamente com distúrbios mentais, feriu outras quatro pessoas, uma delas, mortalmente: “Vi uma pessoa morrer à minha frente”, conta o jogador, ainda em choque. A vítima mortal era um cidadão boliviano, de acordo com a Reuters.

A “sorte” de que Pablo Marí fala pode bem ser invocada, uma vez que, segundo a “Gazzetta”, o golpe passou a centímetros de um pulmão. O presidente do Monza já se pronunciou sobre o efeito do incidente no jogador espanhol: “Do ponto de vista psicológico, parece-me que não há problemas, mesmo que eu não seja médico”.

Ao futebolista de 29 anos, tudo parecia normal até ao momento do ataque. De acordo com a Sky Sports, as outras vítimas, além de Marí e da pessoa que faleceu, encontram-se em estado grave. Pablo Marí está consciente e sofreu apenas ferimentos ligeiros, tendo passado por um hospital da cidade lombarda. O defesa central vai ter de ser operado, para suturar as feridas, conta a Reuters.

O atual futebolista do Monza ficou com uma forte ligação a Jorge Jesus, pelo período que passaram juntos no Flamengo. As atuações de Marí levaram-no de volta a Inglaterra (já tinha estado no Manchester City, sem grande sucesso), nomeadamente a Londres e ao Arsenal.

No início da adolescência, Pablo Marí sofria de um problema que o fazia crescer exageradamente e lhe provocava dores insuportáveis. O espanhol venceu a condição clínica e foi-se afirmando em emblemas como o Valencia, o Levante ou o Maiorca.