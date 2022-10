Massimo Tarantino, ex-futebolista italiano, foi uma das pessoas que conseguiu imobilizar o homem que esfaqueou Pablo Marí: “Eu herói? Não”

Pablo Marí, atualmente emprestado pelo Arsenal ao Monza, de Itália, foi esfaqueado na passada quinta-feira enquanto fazia compras num supermercado de Milão. O jogador não corre perigo e agora sabe-se que não era a única pessoa ligada ao futebol que estava presente no local. Massimo Tarantino, antigo jogador de futebol que passou pelo Nápoles, Inter e Bolonha, foi um dos primeiros a imobilizar o homem que matou um empregado do supermercado e esfaqueou Marí.

Ao ouvir os gritos de Andrea Tombolini, de 46 anos, que já foi detido, Tarantino apressou-se a atacá-lo em conjunto com outras pessoas presentes no local. No final, conseguiram parar o agressor e segurá-lo até à chegada das autoridades.

"Eu herói? Não fiz nada", disse o ex-futebolista de 51 anos aos jornalistas presentes fora do supermercado.

Tarantino terminou a carreira em 2006 e logo a seguir passou no exame como diretor desportivo e trabalhou primeiro para o Bolonha e depois na Roma, antes de abraçar o cargo de diretor técnico do Spal, no verão de 2021.

Os jornalistas presentes no local descreveram ainda o momento em que Massimo Tarantino falou com os agentes que chegaram ao local e tentou explicar o que se passou lá dentro: “Ele estava a gritar. Ela começou a correr”, ouviram, enquanto ele próprio tentava juntar as imagens na sua cabeça.

O futebolista que não conseguiu evitar os golpes por parte do agressor, Pablo Marí, encontra-se consciente e sofreu apenas ferimentos ligeiros. O defesa central já passou pelo hospital e irá ter que passar por uma cirurgia para suturar as feridas, segundo avançou a Reuters.