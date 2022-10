O Palmeiras de Abel Ferreira pode ser campeão brasileiro já na próxima madrugada

O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, está um passo do título de campeão brasileiro de futebol, depois de vencer na terça-feira à noite na visita ao Athletico Paranaense, por 3-1.

“Estamos a um passo, falta algo, mas demos um importante passo, mais um”, admitiu no final o treinador português, que lidera o ‘Brasileirão’, com 74 pontos, e até pode ser campeão já hoje, se o Internacional não vencer na 34.ª jornada.

A equipa do sul do Brasil recebe o Ceará e está obrigada a vencer para se manter na difícil luta pelo título, num momento em que o Palmeiras tem mais 13 pontos, estando matematicamente muito perto da conquista.

O ‘verdão’ será campeão já na próxima madrugada, em Lisboa, se o Internacional não vencer o Ceará, num cenário que também se confirmará para a equipa de Abel Ferreira com um triunfo em um dos quatro jogos que ainda lhe faltam.

No jogo no Paraná, diante do Athletico de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras encontrou um adversário em poupanças e a pensar na final de sábado da Taça dos Libertadores, em que defronta o Flamengo, em Guayaquil, no Equador.

Na Arena Baixada, o Palmeiras esteve a perder, graças a um golo de Matheus Felipe, aos 31 minutos, mas Gustavo Scarpa, aos 60, Endrick, aos 71, e Gustavo Gomez, aos 76, deram a volta ao marcador.

A reviravolta foi consumada já depois da expulsão de Tomas Cuello, aos 61 minutos, jogador que Scolari tinha feito entrar no início da segunda parte.