Racing Avellaneda cria camisola para mães amamentarem no estádio e disponibiliza desenho para outros clubes fazerem o mesmo

Entre as várias notícias sobre a violência nos estádios que têm marcado os últimos meses, o Racing Club, do campeonato argentino, decidiu mudar o tom e tornar a ida aos recintos um pouco mais fácil para as adeptas de futebol.

Apesar de ser algo totalmente natural e habitual na vida de muitas mães de bebés, a amamentação em público nem sempre é vista de uma forma positiva, o que torna todo o processo um pouco desconfortável para as mulheres. Foi por isso que o Racing, em parceria com a Kappa, lançou uma camisola do clube desenhada para facilitar a vida às mães que precisam de amamentar no estádio, durante um jogo.

“Apresentamos a primeira camisola de futebol especialmente desenhada para a amamentação. Porque ninguém se deveria esconder para alimentar o seu bebé”, lê-se no vídeo publicado nas redes sociais do clube.

A camisola, que foi pensada para uma larga gama de medidas, permite uma abertura frontal, que dá liberdade à mulher para amamentar sem precisar de retirar o equipamento.

“Cómoda” ou “pioneira”, foi assim que as mulheres que já a experimentaram descreveram a nova peça de roupa. “Pareceu-me uma ótima ideia. Foi um desafio adaptar a camisola à amamentação, que tenha uma maneira prática e rápida de colocar o bebé no peito”, referiu ainda Lidia Navarro, que a desenhou.

E porque não é apenas nos estádios onde o Racing vai jogar que existem mães a alimentar os filhos, o clube revelou também que não vai patentear o desenho, mas sim partilhá-lo com qualquer clube que esteja interessado.