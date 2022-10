“O maior contrato alguma vez assinado por um desportista em todo o mundo”: os números da renovação de Kylian Mbappé com o PSG

Quem o diz é o jornal “Le Parisien e o “L’Equipe” repete-o: são 630 os milhões de euros da renovação do contrato que liga Kylian Mbappé ao Paris Saint-Germain. Segundo o órgão de comunicação social parisiense, a estrela francesa vai encaixar perto de seis milhões de euros brutos por cada mês, além do prémio de assinatura no valor de €180 milhões e do bónus de “fidelidade” que premiará o avançado no final de cada janela de mercado de verão.

O internacional por França e a direção dos parisienses terão acordado um salário constante de 72 milhões de euros brutos por ano, sendo que, do valor mensal de seis milhões de euros, 2,7 milhões de euros serão o que Mbappé efetivamente receberá, limpos os impostos. O prémio de assinatura será pago em três prestações: 70 milhões de euros que já estarão na sua conta, €80 milhões que receberá em setembro de 2023, e €90 milhões, em 2024. Caso o avançado cumpra o novo acordo, acumulará então mais de 630 milhões de euros brutos, o que significa €282 milhões após a dedução dos impostos.

O jornal “Le Parisien” chama-lhe, como se apregoasse um espectáculo circense: “O maior contrato alguma vez assinado por um desportista em todo o mundo”. Já em meados de setembro, o “L’Equipe” tinha revelado o novo acordo do jogador campeão do mundo em título, até 2025, dividido em dois anos, com um terceiro de opção. Este apenas poderá ser ativado pelo próprio Kylian.