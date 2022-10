Dois atores de Hollywood compraram o Wrexham. A paixão é grande, adoram cada segundo, mas o futebol “é um tormento em igual medida”

“Com a pressão dos seus fervorosos adeptos, o Sunderland começa uma nova temporada no segundo escalão do futebol inglês, depois de uma descida dececionante”. É assim que a Netflix descreve a série “Sunderland Até Morrer”, lançada em 2018. Durante duas temporadas, o percurso deste clube mostra que o futebol vai muito além do próprio jogo.

E o que faz alguém depois de fazer uma maratona desta série? Compra o Wrexham Football Club, um clube do País de Gales que é o terceiro mais antigo do mundo no futebol profissional, e vai descobrir o que é sentir a modalidade.

"É uma horrível, cíclica e profética paisagem infernal que nunca desaparece. Eu adoro cada segundo, mas é um tormento em igual medida. Cada segundo é pura agonia. É uma experiência nova para mim. Fico admirado com as pessoas que sobreviveram nesta cultura toda as suas vida", explicou Ryan Reynolds, ator e proprietário do Wrexham, atualmente no 5.º escalão do futebol inglês, ao “New York Times”.