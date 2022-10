Haaland foi Haaland e Casemiro levou a estrelinha para o dramático Chelsea-United: assim foi mais uma tarde na Premier League

A tarde começou com a derrota surpreendente do Liverpool em casa do Nottingham Forest, o último classificado. Depois, em Manchester, o City de Guardiola enganou o bom Brighton de Roberto de Zerbi, um arrojado inovador que vem de Itália. Mais tarde, já quase de noite, Chelsea e Manchester United empataram a zero no Stamford Bridge.

Erling Haaland, de penálti e outro que grita a potência física que transportam (depois de um sublime passe de Ederson), voltou a marcar dois golos este sábado. O norueguês, a quatro golos dos 200 na carreira, já tem 17 na Premier League – estão decorridas apenas 11 jornadas, convém lembrar. Os campeões nacionais venceram por 3-1, com mais um golaço também de Kevin de Bruyne, o terceiro classificado na Bola de Ouro. Leandro Trossard fez o golo dos visitantes, que ainda não ganharam com o novo treinador.

A equipa de Pep Guardiola voltou a assinar alguns recordes: tornou na primeira equipa a ganhar 10 jogos consecutivos em casa marcando sempre três ou mais golos. Este duelo com o Brighton, que mudou de treinador depois de Graham Potter ter saído para o Chelsea, marcou também uma meta especial para o catalão e todos aqueles que têm viajado com ele desde que chegou a Inglaterra: depois de 239 jogos na Premier League, o City superou os 600 golos. São 601, na verdade. Resumindo a estadia de Pep na liga inglesa: 239 jogos, 177 vitórias, 31 empates e 31 derrotas. Foram 193 os golos sofridos.

Robbie Jay Barratt - AMA

Finalmente, o clássico da noite, que ganhou especial interesse no início do século com a rivalidade entre Alex Ferguson e José Mourinho, ofereceu a quem o viu um belo jogo de futebol. Os rapazes de Erik ten Hag começam a criar uma alma mais robusta e vão tocando melhor a bola e mordendo mais à frente. O neerlandês castigou Cristiano Ronaldo, depois de este recusar-se a entrar contra o Tottenham na última jornada, e o português não viajou para Londres.

O jogo manteve-se vivo durante os 90 minutos. O Chelsea, algo passivo, atirou uma bola ao ferro por Chalobah (73’), mas ao longo da partida teve altos e baixos, mais baixos talvez, sofrendo sobretudo com o desaparecimento da bola. Antony esteve muito perto do golo.

Mas uma falta do suplente Scott McTominay, perto do apito final, trocou as voltas ao jogo e ofereceu um penálti para a equipa da casa. Jorginho agarrou a bola, esperou a confirmação do Var, correu para a bola, deu o tal saltinho habitual e enganou David de Gea. Era um golpe duro para os de Manchester, que contaram com Diogo Dalot e Bruno Fernandes, o capitão, durante todo o jogo… mas o futebol voltaria a fazer das suas.

Já bem depois da hora, um cruzamento de Luke Shaw encontrou a cabeça do comprometido e voador Casemiro. A bola ameaçou passar por cima de Kepa, mas o espanhol ainda desviou a bola. O relógio do árbitro apitou e gritou o golo dos visitantes, que não mereciam perder de maneira nenhuma.

Chelsea e United, agora com 21 e 20 pontos, assinaram um empate adequado e perdem assim terreno para o Manchester City (26 pontos). Arsenal e Tottenham, com 27 e 23 pontos, só jogam no domingo, contra Southampton e Newcastle, respetivamente.

O Everton reagiu às três derrotas consecutivas e venceu esta tarde, no jogo que falta mencionar, o Crystal Palace. Calvert-Lewin, Anthony Gordon e Dwight McNeil fizeram os golos dos toffees.