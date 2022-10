Aconteceu o que não acontecia desde 1996 e o Liverpool volta a tropeçar

Depois de 23 anos afastado da Premier League, o regresso do Nottingham Forest tem sido duro. Até que esta tarde, depois de sete derrotas em 10 jogos, os rapazes de Steve Cooper, que apesar do último lugar renovou contrato, tiveram uma alegria e ganharam ao Liverpool, em casa.

A equipa que é conhecida por ter ganhado mais Taças dos Campeões Europeus do que campeonatos, um legado épico de Brian Clough, não ganhava os futebolistas de Liverpool desde 1996. Nessa tarde, no City Ground, em Nottingham, bastou um golo de Scott Gemmill para superar gente como David James, Steve McManaman, John Barnes, Stan Collymore, Robbie Fowler e Ian Rush.

O único golo do jogo este sábado foi marcado por Taiwo Awoniyi, que esteve ligado várias épocas ao Liverpool sem nunca se estrear pela equipa. Depois, começou o festival de Dean Henderson, que, com um boné na cabeça a ajoelhar-se aos tempos idos, negou alguns golos feitos, sobretudo um de Virgil van Dijk, de cabeça, sacando a bola no chão quase como se tivesse uma colher.

A equipa de Jürgen Klopp, que bateu o Manchester City na jornada anterior, continua com problemas no jogo e para montar uma equipa, já que o alemão não pôde contar com Darwin e Thiago, uma realidade que já vivenciavam Diogo Jota e Luis Díaz.

O Liverpool volta assim a atrasar-se aos rivais, pelo menos na teoria e faltando que joguem, somando agora apenas 16 pontos em 33 possíveis. São 13 golos sofridos em 11 jornadas da Premier League para os reds. Abarcando todas as competições, o clube de Anfield Road só ganhou metade dos 16 jogos que disputou esta temporada, marcando 37 golos e sofrendo uns preocupantes 20.

Segue-se agora uma viagem até Amesterdão, onde defrontam o Ajax na quinta jornada do Grupo A da Champions, liderado pelo imaculado Nápoles, com quatro vitórias. O Liverpool tem nove pontos, mais seis do que Ajax. O Rangers ainda não pontuou.