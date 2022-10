Steven Gerrard despedido pelo Aston Villa depois de um mau início de época

Steven Gerrard, antigo jogador do Liverpool e da seleção inglesa, era até esta quinta-feira treinador do Aston Villa. Mas os resultados negativos do clube de Birmingham neste início de época levaram a que a direção decidisse despedi-lo.

“Gostaríamos de agradecer ao Steven pelo seu trabalho duro e pelo empenho e desejamos-lhe o melhor para o futuro”, pode ler-se numa curta declaração emitida pelo Aston Villa, no seu site oficial.

Esta quinta-feira, os villains perderam por 3-0 em casa do Fulham de Marco Silva e João Palhinha. No total, Gerrard esteve 40 jogos aos comandos do Aston Villa, conseguindo um rácio pouco animador, com 13 vitórias, oito empates e 19 derrotas. O natural da região de Merseyside estava em Birmingham desde novembro de 2021.

Como treinador principal, a até agora curta carreira de Steven começou em maio de 2018, na Escócia. No Rangers, Gerrard tornou-se quase tão adorado como em Liverpool (enquanto jogador), quando levou o histórico de Glasgow ao título da Premier League escocesa após 10 anos de espera, durante os quais os grandes rivais do Celtic foram ganhando tudo. Seguiu-se então o Aston Villa, a sua primeira experiência como técnico na liga inglesa, sem o mesmo sucesso.

Como jogador, Steven Gerrard é uma lenda do Liverpool. Nascido nos arredores da cidade dos Beatles, Gerrard estreou-se pela equipa principal dos reds em 1998 e só deixou o clube do coração em 2015, para experimentar o futebol da MLS, ao serviço do LA Galaxy. Quatro anos depois de se ter estreado pelo Liverpool, Gerrard já era capitão, estatuto que manteve ao longo de 14 anos.

Após duas temporadas nos californianos, Gerrard anunciou que iria pendurar as chuteiras e preparou-se para então abraçar a carreira de treinador. Por Inglaterra, realizou 114 jogos e marcou 21 golos.