Duván Zapata, da Atalanta, quis entrar num banco e foi alvo de racismo: “Vai a outro lado. Isto não é lugar para pessoas como tu”

Duván Zapata, internacional colombiano que atua atualmente na Atalanta, viveu um momento caricato e, acima de tudo, pouco agradável na cidade de Bérgamo, sede do clube, e onde Zapata vive. Conta esta quinta-feira o “Corriere della Sera” que o avançado terá sido impedido por um segurança de entrar num banco. O homem ter-lhe-á mesmo dito: “Onde pensas que vais? Vai a outro lado. Isto não é lugar para pessoas como tu”.

De acordo com o jornal italiano, terá sido notória a intenção de ofender o jogador pelo tom racista com que foram proferidas as palavras. Zapata ainda se terá dado ao trabalho de responder: “Sou o Zapata, deixa-me entrar”. No entanto, nem identificando-se o colombiano conseguiu fazer com que o deixassem ir ao banco. Até que a intervenção de vários funcionários veio serenar os ânimos.

Os trabalhadores falaram com o segurança para o fazer ver que se tratava mesmo de Zapata – como se essa fosse a condição essencial para entrar numa delegação bancária ou comercial. O jogador da Atalanta conseguiu fazer o que pretendia, mas o caso veio juntar-se a um número significativo de situações discriminatórias ligadas ao futebol italiano.

Desde os insultos racistas durante os jogos, passando pelas abordagens menos corretas nos espaços públicos, o calcio tem ganho mau nome pela forma como os seus protagonistas são tratados. Uma das situações mais recentes envolveu Tiémoué Bakayoko, médio do Chelsea que esteve, na última época, a jogar no AC Milan, por empréstimo. Em julho, no centro de Milão, o futebolista foi obrigado pela polícia a parar o carro. Foi revistado e viu a companheira ser ameaçada com uma arma. Mais uma vez, só a identificação do jogador fez com que a cena fosse interrompida e Bakayoko fosse à sua vida.

Em 2019, na sua primeira passagem pelo Inter, Romelu Lukaku foi vítima de insultos racistas num encontro com o Cagliari e nem os próprios adeptos do clube de Milão defenderam o avançado belga.